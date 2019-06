La lutte contre l’antibiorésistance est un problème de santé publique. Des chercheurs canadiens viennent de montrer qu’un extrait de cranberry pouvait rendre les bactéries plus sensibles aux antibiotiques, et ainsi limiter la résistance.

« La propagation mondiale de la résistance aux antibiotiques met à mal des décennies de progrès dans la lutte contre les infections bactériennes », alertent des chercheurs de l’Université McGill de Montréal. « En raison de l’utilisation excessive d’antibiotiques en médecine et en agriculture, nous nous approchons du point de bascule qui nous ramènerait à une ère pré-antibiotique dans laquelle des infections mineures pourraient devenir mortelles à nouveau. »

Pas que pour les infections urinaires…

Il est donc crucial d’améliorer les performances des antibios. Et si la lutte passait par l’utilisation de cranberry ? Ces petits fruits rouges riches en antioxydants, appelés aussi canneberges du côté de la Belle province.

Pourquoi le cranberry ? « La sagesse populaire propose de boire du jus de canneberge pour soigner une infection urinaire », répondent les chercheurs. Lesquels ont voulu en savoir davantage sur les vertus de ce fruit en traitant différentes bactéries responsables d’infections telles que les des pneumonies et les gastro-entérites.

« Habituellement, quand on traite une bactérie avec un antibiotique pendant un certain temps en laboratoire, elle développe à coup sûr une résistance », explique Nathalie Tufenkji, professeure en génie chimique de l’Université McGill. Eh bien en traitant ces bactéries avec un antibiotique et un extrait de cranberry, elles deviennent sensibles à des doses moins élevées d’antibios.

Sur tous les fronts

Alors, comment fonctionne cette association ? « L’extrait de cranberry rend les bactéries plus sensibles aux antibiotiques en agissant sur deux fronts », répondent les auteurs. « Premièrement, la paroi des bactéries laisse entrer plus facilement l’antibiotique. Deuxièmement, les mécanismes qui évacuent l’antibiotique sont ralentis ». En clair, le médicament entre mieux dans la bactérie et en ressort plus difficilement.

Si les résultats se confirment, « certains antibiotiques pour lesquels une forte résistance existe pourraient retrouver leur pertinence », s’enthousiasment les scientifiques.