Des microplastiques retrouvés dans du Coca-Cola

Une enquête menée par l'association Agir pour l'Environnement révèle la présence de microplastiques dans la boisson Coca-Cola. Cette étude, qui a mobilisé deux laboratoires spécialisés, a identifié pas moins de six types différents de plastiques dans la boisson gazeuse la plus consommée au monde.

Rien qu’en France, 950 millions de bouteilles de la marque Coca-Cola sont vendues chaque année. Mais une enquête conduite par l’association Agir pour l’Environnement n’a pas de quoi rassurer.

En s’appuyant sur l’expertise de deux laboratoires spécialisés dans la recherche et l’identification des micro- et nanoplastiques, Agir pour l’Environnement a mis en évidence la présence de fragments de plastiques.

Dans le détail, les auteurs ont souhaité s’approcher le plus près possible des conditions réelles d’utilisation en ouvrant une, dix et vingt fois une bouteille de Coca-Cola et une bouteille de Schweppes.

« Six sortes de plastiques différents ont été identifiés dont du polyéthylène, du polyéthylène téréphtalate et du polychlorure de vinyle », alerte l’association. Des substances qui peuvent notamment être utilisées pour les emballages (bouchons…). « On dénombre respectivement 46 et 93 microparticules de plastique dans une bouteille d’un litre de Coca et d’un litre et demi de Schweppes après une vingtaine d’ouvertures. »

Les autorités saisies

La compagnie rouge et blanche exposerait donc expose accidentellement les consommateurs à l’ingestion de fragments de plastiques. Leurses effets sur la santé, s’ils sont encore mal connus, « sont plus que probables », continue Agir pour l’environnement. Laquelle a immédiatement saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) et la Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF) afin qu’elles diligentent rapidement une enquête.

Rappelons que les microplastiques sont maintenant présents dans tous les environnements : dans l’eau, dans l’air et dans les sols. Ces dernières années, des études ont même mis en évidence leur présence dans le corps humain et notamment dans le placenta, le lait maternel, le système digestif…