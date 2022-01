Des résolutions : si je veux, c’est mieux

Les bonnes résolutions de début de nouvelle année sont une tradition répandue. Malheureusement, elles sont généralement de courte durée. Pourquoi ? Et comment faire pour les tenir si tel est vraiment votre objectif ?

Avant de découvrir comment tenir ses résolutions pour 2022, Vincent Joly, psychologue à Paris, recommande de se poser la question suivante : « ai-je vraiment envie de prendre ces bonnes résolutions ? Et pour quelles raisons ? ». En effet, la plupart d’entre elles « ressemblent davantage à des injonctions venues de l’extérieur, dans le but de correspondre à une norme sociale et à s’améliorer en fonction d’un repère extérieur toujours », estime-t-il. C’est sans doute la raison principale pour laquelle la majorité des personnes échouent à les tenir sur le long terme.

Pour parvenir à respecter des résolutions, il faut d’abord bien les choisir. Cela demande du temps, de la réflexion. Deux éléments qui manquent nettement – vous en conviendrez – lorsque ces décisions sont prises le soir même du 31 décembre, sous l’effet de l’alcool. Alors, si vous n’avez pas pris le temps de la réflexion en amont, pourquoi ne pas vous y mettre à présent ? 2022 a à peine commencé ! Demandez-vous : de quoi ai-je vraiment envie ? Qu’est-ce qui ferait que 2022 serait mieux que 2021 ? Car la clé pour tenir vos résolutions réside dans… votre désir.

Si vous ne désirez pas réellement arrêter de fumer, vous mettre au sport ou encore arrêter la raclette, vous n’avez aucune chance d’y arriver. Alors, si vous souhaitez vraiment prendre de bonnes résolutions – et ce n’est pas une obligation – pourquoi ne pas vous pencher sur vos souhaits réels ? Par exemple, « vous pouvez avoir envie d’être plus musclé ou plus mince. Si cela vous fait vraiment plaisir, vous aurez plus de chance que ça marche », explique Vincent Joly. Et si votre bonheur dépend de… jouer davantage à la console ?

« Pourquoi ne pas vous donner comme résolution d’organiser un tournoi FIFA avec vos amis ? », ajoute-t-il. En tout cas, les résolutions viables seraient celles qui seraient « davantage en adéquation avec vos désirs réels ».

A noter : Les résolutions auront d’autant plus de valeur qu’on a le droit de ne pas en prendre si on veut.