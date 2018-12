Des soignants… en mauvaise santé ?

« Faîtes ce que je vous dis, pas ce que je fais » : l’adage pourrait bien s’appliquer à l’état de santé des soignants. En effet, malgré un métier tourné vers le suivi médical, l’observance ou encore l’hygiène de vie… les médecins ne prendraient pas suffisamment soin d’eux.

Selon le 4e « Baromètre Carnet de santé des Français et des personnels hospitaliers* », mené auprès de 6 078 soignants, « 38% des personnels hospitaliers ont été malades au cours des deux derniers mois ». Soit quasiment le double comparé à « la population générale et c’est 6 points de plus que l’année dernière à la même époque ! ».

En termes de prévention, les professionnels seraient loin de montrer l’exemple : « 2 soignants sur 5 et 6 médecins sur 10 (55% des généralistes et 61% des spécialistes) n’ont pas de médecin référent. » Concernant l’immunisation, « 53% des soignants – et plus de 6 infirmiers et aides-soignants sur 10 – ne se font JAMAIS vacciner contre la grippe ».

Les conduites à risque, elles non plus, ne sont pas en reste. En effet, « 11% des spécialistes et 8% des généralistes consomment de l’alcool quotidiennement et 3 sur 10 en boivent plusieurs fois par semaine. Plus d’un soignant sur dix (12%) fume quotidiennement et près d’un sur quatre (22%) fume occasionnellement ».

L’impact de la surcharge de travail

Sujet qui fait couler d’encre également, le surmenage des soignants. « En moyenne, près de 6 professionnels de santé sur 10 travaillent le week-end (15% presque toujours et 44% régulièrement)… le chiffre culmine à 9 sur 10 auprès des infirmiers et aides-soignants. »Enfin, « près d’un quart des professionnels de santé (23%) a des troubles du sommeil quotidiens et la moitié en souffre au moins une fois par semaine (51%) ».

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de professionnels de santé interrogés par Internet du 27 septembre au 30 octobre 2018.

**534 médecins généralistes, 506 médecins spécialistes, 71 internes, 789 infirmier(e)s, 308 aides-soignants ; 475 sages-femmes, 1 067 masseurs-kinésithérapeutes, 399 pharmaciens, 1199 orthophonistes, 314 dentistes, 416 autres professionnels en santé (cadres de santé, administratifs…)