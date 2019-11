Un sondage BVA réalisé pour le compte de France Assos Santé révèle que 63% des Français ont déjà reporté ou renoncé à des soins. En cause le plus souvent : des délais d’attente trop longs et le manque de moyens financiers.

En matière d’accès aux soins, la situation des Français n’est pas très reluisante. Une enquête BVA publiée ce 17 novembre révèle que près de deux tiers des Français ont déjà reporté ou renoncé à des soins. Des délais d’attente trop longs pour avoir un rendez-vous, le manque de médecins à une distance raisonnable du domicile, un reste à charge trop important et une impossibilité d’avancer les frais constituent les principales raisons de ce renoncement.

Mais, si en moyenne, 63% des Français sont concernés, la proportion monte à 77% pour les personnes en situation de handicap, 74% pour les 25-34 ans et 72% chez les personnes dont le revenu mensuel net est inférieur à 1 500 euros par mois.

Un renoncement pas sans conséquence

Pour France Assos Santé, dans deux tiers des cas, ce renoncement a un impact sur le plan psychique ou physique des patients. Ainsi entraîne-t-il de l’anxiété, de l’angoisse dans 43% des cas. Mais aussi une aggravation des symptômes une fois sur trois et même une hospitalisation dans 7% des cas.

A noter : En situation d’urgence (apparition ou aggravation de symptômes), les Français concernés attendent en moyenne plus d’un mois pour obtenir une consultation chez un spécialiste : 3 mois et 2 jours chez un ophtalmologue, 2 mois et 3 jours pour un dermatologue…