Diabète : 2 millions de cas par an imputables aux boissons sucrées

Une nouvelle étude révèle l'impact dévastateur des boissons sucrées. Selon des chercheurs américains, leur consommation serait responsable de 2,2 millions de nouveaux cas de diabète de type 2 chaque année dans le monde et de 1,2 million de cas de maladies cardiovasculaires.

Comment les boissons sucrées favorisent-elles la survenue du diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires ? « Elles sont rapidement digérées », répondent des chercheurs de l’université Tufts dans le Massachusetts. « Ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang et une faible valeur nutritionnelle. Une consommation régulière au fil du temps entraîne une prise de poids, une résistance à l’insuline et une multitude de problèmes métaboliques. »

Mais quel est le poids des sodas, jus de fruits et autres boissons énergisantes sur la survenue du diabète ? Selon ces scientifiques, dont un travail vient d’être publié dans la revue Nature Medicine, 2,2 millions de nouveaux cas de diabète de type 2 surviennent chaque année dans le monde en raison de la consommation de ces boissons. Sans compter 1,2 million de nouveaux cas de maladies cardiovasculaires.

La double peine pour les pays à faibles revenus

« Les boissons sucrées sont largement commercialisées et vendues dans les pays à revenu faible ou intermédiaire », notent les auteurs. « Non seulement ces communautés consomment des produits nocifs, mais elles sont aussi souvent moins bien équipées pour faire face aux conséquences à long terme sur leur santé. »

Ainsi, la Colombie, le Mexique et l’Afrique du Sud sont les pays les plus durement touchés. Près d’un nouveau cas de diabète sur 2 est imputable à la consommation de boissons sucrées en Colombie. Un tiers au Mexique et en Afrique du Sud.

En Afrique subsaharienne, les boissons sucrées sont responsables à hauteur de 21 %. Et en Amérique latine et dans les Caraïbes, 1 cas de diabète sur 4 et une maladie cardiovasculaire sur 10 sont liés à ce type de breuvage.

Des mesures… et vite

Pour ne pas mettre davantage de vies en danger, les scientifiques préconisent une approche en plusieurs volets, comprenant des campagnes de santé publique, une réglementation de la publicité et des taxes sur les boissons sucrées.

Certains pays ont déjà pris des mesures dans ce sens. Le Mexique, qui a l’un des taux de consommation de boissons sucrées par habitant les plus élevés au monde, a instauré une taxe en 2014. Les premières données suggèrent une réduction de la consommation, en particulier chez les personnes à faible revenu. Même s’il reste encore du chemin.