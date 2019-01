Le diabète de type 2 est particulièrement agressif lorsqu’il se manifeste avant 40 ans. Des chercheurs chinois ont découvert parmi les conséquences possibles un risque accru d’hospitalisation. Et en particulier pour cause de maladie mentale.

La prévalence de la forme précoce de diabète de type 2 est en pleine expansion dans le monde. C’est tout particulièrement le cas en Asie. Afin de déterminer de façon plus précise les risques encourus par ces patients, les chercheurs de la Chinese University of Hong Kong ont passé en revue deux larges cohortes de Chinois âgés entre 20 et 75 ans.

Prévention et surveillance

Résultat, les adultes souffrant de cette forme de diabète sont plus souvent hospitalisés au cours de leur vie que ceux ayant déclaré un diabète non précoce. Ce qui a le plus surpris les chercheurs concernait la cause de ces hospitalisations. En effet, « un lien précédemment inconnu a été établi entre cette forme de diabète précoce et les hospitalisations pour maladie mentale », note les auteurs.

Ces observations soulignent l’importance d’une prévention du diabète tôt dans la vie. D’autre part, il existe « un besoin urgent de mettre en place des méthodes efficaces de contrôle des facteurs de risque cardio-métaboliques tout en surveillant la santé mentale » des malades, concluent-ils.