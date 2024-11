Diabète : comment la mesure en continu du glucose a changé la vie des patients

Le dispositif FreeStyle Libre d’Abbott est apparu pour la première fois en France il y a dix ans. Depuis, cette technologie de mesure en continu du glucose a radicalement changé la donne dans la prise en charge du diabète. Explications et témoignages.

C’est l’histoire d’un petit capteur discret que l’on porte à l’arrière du haut du bras. Il est capable de mesurer en continu la concentration de glucose dans le liquide interstitiel du corps. En effet le capteur actualise les résultats du taux de glucose toutes les minutes. Les données sont directement transférées sur un smartphone. Une vraie révolution synonyme de confort et de qualité de vie pour les patients vivant avec un diabète qui auparavant devaient s’astreindre à se piquer le bout des doigts. Aujourd’hui, le dispositif FreeStyle Libre est accessible à toutes les personnes vivant avec un diabète, traitées par insuline

Mieux contrôler sa glycémie

C’est d’autant plus important que le principal objectif de la prise en charge du diabète repose sur le contrôle du taux de glucose. Avec comme objectif de prévenir les complications à court et à long terme. « La connaissance de mon niveau de glucose en continu m’a apporté une plus grande sérénité », explique Farid Z, 33 ans. « Cela me permet même de prévenir parfois une hypoglycémie ou une hyperglycémie. Le fait d’avoir cet appareil sur moi, me permet aussi d’avoir une vie aussi normale que possible. Et ça m’apporte un équilibre de vie qui, aujourd’hui, devrait concerner tout le monde, qu’on soit diabétique ou non. »

En effet, très concrètement, en disposant des données de leur taux de glucose en continu, les patients peuvent davantage s’approprier leur maladie. Ils visualisent en temps réel l’impact de leur traitement, de leur alimentation, de leur activité physique sur leur taux de glucose. Résultat, ils apprennent à prendre les bonnes décisions pour éviter les épisodes d’hyper ou d’hypoglycémie.

« La prescription du FreeStyle Libre à nos patients doit s’inscrire dans le cadre d’une prise en charge globale », précise le Dr Bruno Vermesse, médecin généraliste à Lille (Nord). Celle-ci comprend « de l’activité physique adaptée, des conseils nutritionnels, une bonne gestion du stress et du sommeil, et optimisée par un traitement a avec de l’insuline. La mesure en continu du glucose permet aux personnes atteintes de diabète de type 1 et 2 de mieux contrôler leur métabolisme, de visualiser facilement le temps passé à l’équilibre et de le partager avec tous les professionnels de santé́ de la chaine de soins. »

Des bénéfices scientifiquement prouvés

L’utilisation du FreeStyle Libre développé par Abbott permet une amélioration de l’hémoglobine glyquée, qui est le reflet de la glycémie sur les 3 mois précédant la prise de sang. Ce n’est pas tout, il a été démontré que l’équilibre glycémique évalué par la mesure en continu du glucose est corrélé à la baisse du risque de complications liées au diabète et du nombre d’hospitalisations en rapport avec les complications du diabète, dans le DT1 comme dans le DT2.

« La mesure du glucose en continu est indispensable aujourd’hui dans nos pratiques », explique le Pr Bruno Guerci, Chef de service d’endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHRU de Nancy (Meurthe-et-Moselle). « Elle permet de comprendre, tant pour les patients que pour les professionnels de santé, comment atteindre un équilibre glycémique plus stable et prévenir ainsi le risque de complications du diabète. »