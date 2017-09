Prescrire de la marche aux patients diabétiques, associée à un podomètre. Voilà une initiative peu coûteuse et présentant une réelle efficacité pour faire chuter la glycémie. Mais pas seulement puisqu’une étude canadienne a également montré que cette démarche permettait d’améliorer la résistance à l’insuline.

Selon des scientifiques de l’Université McGill, au Canada, la prescription formelle de marche par un médecin, combinée à l’utilisation d’un podomètre peut augmenter de 20% le nombre de pas quotidiens réalisés par les patients souffrant d’un diabète de type2.

Viser les 10 000 pas par jour

Le Dr Kaberi Dasgupta et son équipe ont travaillé auprès de 364 patients diabétiques de type 2 et 74 médecins dans différents hôpitaux de Montréal. Tous les patients suivaient leur traitement habituel, mais certains devaient effectuer, en plus, un nombre de pas donné et les quantifier à l’aide d’un podomètre. Après un an, les participants s’étant vus prescrire de la marche avaient effectué en moyenne1 200 pas par jour en plus que les autres. Chez les deux tiers de ces derniers, une baisse de la glycémie a été observée et parfois une amélioration de la résistance à l’insuline.

A noter qu’il est recommandé de faire au moins 10 000 pas par jour pour ressentir les bienfaits de l’exercice sur notre santé. Marcher moins de 5 000 pas chaque jour expose à un risque élevé d’hypertension artérielle et de diabète de type 2.