Diabète : faites-vous dépister !

Le diabète ne cesse de prendre de l’ampleur depuis plusieurs années. Cette maladie peut avoir de terribles conséquences sur la santé, notamment sur le plan cardiovasculaire. C’est pourquoi l’Alliance du cœur lance une campagne nationale tout au long de l’année 2019, pour prévenir les Français de la gravité de cette pathologie et de l’intérêt du dépistage.

Durant toute l’année 2019, la 6e édition de la Journée du Cœur se déroulera dans plusieurs villes de France sur le thème « le cœur et le diabète ». L’objectif de cette campagne, menée par l’Alliance du Cœur, prévenir les Français de la gravité de la situation face au diabète. Un projet d’autant plus important qu’un million de personnes en France ignore même en être atteint. Or « mal diagnostiqué ou mal soigné, le diabète peut entraîner des problèmes oculaires ou la cécité, des accidents vasculaires cérébraux et cardiovasculaires, une insuffisance rénale », précisent ses membres.

D’où l’importance de passer par la case ‘dépistage’. Et « la seule façon […] est d’effectuer une prise de sang pour vérifier le taux de sucre dans le sang : c’est la mesure de la glycémie », expliquent-ils. « Cet examen est normalement réalisé régulièrement dans le cadre de notre suivi médical. Si ce n’est pas le cas, il faut le faire au moins deux fois par an. »

4 fois plus de diabétiques depuis 1990

La Journée du Cœur se déclinera donc dans toutes les villes concernées, en divers ateliers, conférences et tables rondes. Et « un scoring individualisé sera pratiqué gratuitement pour tous les volontaires ». Celui-ci consiste en une évaluation cardiovasculaire globale – y compris en ce qui concerne le diabète – au travers de différents tests. La fiche en résultant pourra ensuite le cas échéant être communiquée à votre médecin traitant.

Le diabète peut prendre trois formes différentes. Le diabète de type 1 d’origine génétique apparaît dans l’enfance, l’adolescence ou avant l’âge de 30 ans. Le diabète de type 2 survient généralement plus tard et est une maladie métabolique caractérisée par un excès chronique de sucre dans le sang. Enfin, le diabète de grossesse (diabète gestationnel) qui est la principale complication pour les femmes enceintes diabétiques ou non, est maitrisable grâce à un suivi adéquat.

Au total, 442 millions d’adultes souffrent de diabète dans le monde, soit 1 personne sur 11. Le nombre de cas de diabète a été multiplié par 4 dans le monde depuis 1990 selon l’OMS. Plus d’un diabétique sur deux est également atteint d’une maladie cardiovasculaire

Le calendrier de la Journée du Cœur :

– 14 février à Audincourt

– 22 février à Strasbourg

– 21 mars à Rennes

– 21 mars à Belfort

– 30 mars à Montaigu (Vendée)

– 17 mai à Pessac/Bordeaux

– 13 septembre à Aix les Bains

– 27 septembre à Dole

– 11 octobre à Colmar

– 20 octobre à Cholet

– 15 novembre à Lorient