Caries : comment se forment-elles ?

Une carie correspond à la destruction progressive de l’émail et de la dentine qui composent une dent, sous l’effet des bactéries et de l’alimentation. Bien que l’émail soit le tissu le plus dur du corps humain, il n’est pas vivant et ne peut donc pas se régénérer une fois abîmé. C’est précisément ce qui rend la carie irréversible, sans traitement. Le rôle du microbiote oral Le processus commence dans la bouche, où vivent naturellement des bactéries. Parmi elles, certaines espèces comme Streptococcus mutans jouent un rôle clé. Lorsque l’on consomme des sucres (glucose, saccharose, fructose), ces bactéries les transforment en […]