Prescrit en cas de diarrhée aigüe présumée d’origine bactérienne, le nifuroxazide (Ercefuryl et ses génériques) ne sera désormais délivré que sur ordonnance et ne devra plus être prescrit aux moins de 18 ans. La raison : la survenue de graves effets indésirables !

Largement utilisé depuis les années 60, le nifuroxazide (Ercefuryl et ses génériques) est un anti-infectieux intestinal indiqué dans le traitement des diarrhées aigües présumées d’origine bactérienne. Problème, selon l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) « (ces médicaments) présentent un risque de mésusage important ». En effet, en France une vaste majorité des diarrhées infectieuses est d’origine virale et le nifuroxazide n’a pas montré d’intérêt clinique dans le traitement de ces affections.

A la clé, de possibles effets indésirables graves : réactions d’hypersensibilité immédiate (choc anaphylactique, œdème de Quincke), survenant notamment chez l’enfant, photosensibilité, atteintes cutanées…

C’est pourquoi, le nifuroxazide (Ercefuryl et ses génériques) n’est désormais disponible que sur prescription médicale et est contre-indiquée chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans.

Pour conclure, l’ANSM rappelle que « la grande majorité des diarrhées infectieuses sont d’origine virale et guérissent sans traitement médicamenteux. Leur prise en charge chez le petit enfant repose sur l’administration de solutés de réhydratation orale. »