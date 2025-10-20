DMLA : une prothèse rétinienne pour retrouver la vue

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est la première cause de cécité dans le monde. Un système innovant de neurostimulation apporte de l’espoir aux patients. Baptisé Prima, il permet de restaurer partiellement la vue chez plus de 80% des patients atteints de la forme atrophique de cette maladie, jusqu'ici sans traitement.

Si les prises en charge actuelles de la DMLA permettent de ralentir l’évolution de la maladie dans sa forme humide, la forme dite « sèche » ou atrophique, elle, ne bénéficie d’aucun traitement. Ainsi cette dernière entraîne la disparition progressive des cellules photoréceptrices qui captent la lumière et transmettent les images au cerveau, provoquant la perte irréversible de la vision centrale.

Mais les choses pourraient bientôt changer. Une équipe internationale incluant des chercheurs français, a mis au point un système nommé Prima. Ce dernier combine une micro-puce photovoltaïque de 2 mm x 2 mm et de 30 microns d’épaisseur, implantée sous la rétine, des lunettes à réalité augmentée équipées d’une caméra et un ordinateur de poche qui traite les images.

Comment ça marche ? Les lunettes captent les images de l’environnement et les transmettent à l’ordinateur. Dès lors, un algorithme les améliore, il peut les grossir jusqu’à douze fois, augmenter le contraste et la luminosité… Ces images sont ensuite projetées en infrarouges sur l’implant rétinien, qui stimule les cellules nerveuses pour envoyer l’information au cerveau. Le tout fonctionne sans fil, l’implant étant alimenté par l’énergie du faisceau infrarouge.

Des résultats prometteurs

Une étude clinique menée sur 38 patients dans cinq pays européens démontre l’efficacité du dispositif :

après un an, 81% des participants ont pu lire au moins 10 lettres supplémentaires sur un tableau de vision ;

84,4% sont parvenus à lire des lettres, des chiffres et des mots.

« C’est la première fois qu’un système permet à des patients ayant perdu la vision centrale de se remettre à lire des mots, voire des phrases, tout en préservant la vision périphérique » souligne le Pr José-Alain Sahel*, qui a dirigé l’étude.

A noter : bien que des effets secondaires aient été observés chez certains patients (principalement une hypertension oculaire), 95% des cas ont été résolus rapidement. Les bénéfices du traitement dépassent largement les risques, selon les chercheurs.

* chercheur international affilié à l’Inserm, l’Institut de la vision (CNRS/Inserm/Sorbonne Université), l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild ; l’Hôpital national des 15-20 ; Sorbonne Université, Paris ; et l’University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh aux USA