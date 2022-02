Don de sang : des besoins urgents !

La pénurie de prélèvements sanguins commence à inquiéter les autorités. La Covid-19 empêche notamment de nombreux dons. Vous avez été testés positifs, êtes symptomatiques ou cas contacts ? Combien de temps attendre avant de pouvoir faire un don ?

Un test positif à la Covid-19, un état symptomatique ou le fait d’être cas contact ont poussé de nombreux donneurs de sang à reporter ou à annuler leur rendez-vous. A juste titre car ces critères empêchent toute possibilité de donner.

Résultat, un manque de plus en plus important depuis que la vague d’Omicron déferle en France. Les besoins de sang restent pourtant « importants et urgents », déclarait Jérôme Salomon, directeur Général de la Santé Ministère des Solidarités et de la Santé. « L’activité des urgences, de traumatologie, en réanimation, en soins critiques, en chirurgie lourde, en cancérologie est intense cet hiver. »

Positifs, symptômes ou cas contact

Vous êtes symptomatiques, avez contracté la Covid-19 ou êtes cas contact ? Alors un peu de patience : un total de 14 jours doit s’être écoulé « après la disparition des symptômes, après avoir été testé positif avant de pouvoir donner » ou après avoir été exposé à une personne atteinte par la Covid-19.

Un don possible après le vaccin ?

En aucun cas le vaccin contre la Covid-19 ne vous empêche de donner votre sang. Bien au contraire. Vous pouvez donner votre sang après une injection « sans aucun délai d’ajournement », rappelle l’Etablissement français du sang (EFS).

En arrivant immunisé contre les formes graves et avec une probabilité limitée de contracter le SARS-CoV-2, vous faites un geste pour la collectivité en prenant le moins de risque possible d’apporter la Covid-19 avec vous lors de votre don. Même si « le pass sanitaire ou pass vaccinal n’est pas nécessaire pour donner son sang », atteste l’EFS. Sur place, les gestes barrières restent en vigueur et le port d’un masque homologué vous sera distribué à l’entrée.

Vous souhaitez faire un don ? Cliquez sur cette page pour trouver le centre de prélèvement le plus proche de chez vous. Si vous n’êtes pas certain(e) d’être éligible au don de sang, au-delà de la Covid-19, passez le test en 5 minutes en cliquant sur ce lien.