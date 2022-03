Droit des femmes : un avenir durable pour toutes et tous

La lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences est le fait de nombreuses femmes. C’est ce que célèbre et encourage cette année la journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars 2022.

La journée internationale du droit des femmes 2022 est consacrée ce 8 mars à l’enjeu majeur du siècle : le développement durable et la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Mais également, bien entendu, à la lutte pour l’égalité des genres. C’est pourquoi le thème est « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable ».

Il s’agit de reconnaître et mettre en valeur « la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes », précise l’ONU. Une action pas toujours valorisée alors qu’elles sont nombreuses à être « impliquées dans des initiatives durables dans le monde entier et leur participation a pour résultat une action climatique plus efficace ». Et que cette lutte pour un avenir meilleur ne peut s’envisager sans égalité des genres.

A ce jour, les femmes restent « plus vulnérables aux changements climatiques que les hommes, car elles constituent la majorité des populations les plus pauvres et les plus dépendantes aux ressources naturelles que la crise climatique menace le plus ». Une conséquence directe de l’inégalité des genres.

Cette journée doit donc permettre d’encourager les femmes et les filles à « faire entendre leurs voix et être des actrices égales dans la prise de décision liée aux changements climatiques et à la durabilité ». Car « sans l’égalité des sexes aujourd’hui, un avenir durable et égal reste hors de notre portée ».