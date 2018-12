Droits de patients : un serious game sur mobile pour informer les jeunes

« Take Care » est un nouveau jeu sur mobile destiné aux 16-25 ans. Traduisible par « prenez soin de vous », son but est de dispenser au jeune public une meilleure connaissance de leurs droits en tant que patients.

« Comprendre la tarification des soins, savoir obtenir ses informations médicales, donner son avis lors d’une consultation… » Pour tous ces points, il est impératif de connaître ses droits en matière de santé. Afin de former les jeunes dès 16 ans dans ce domaine, France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes s’est allié à Dowino, spécialiste dans la conception des serious games, pour réaliser Take Care.

Le premier jeu sur les droits en santé à destination des jeunes, de 16 à 25 ans projette les joueurs dans la « vraie » vie de plusieurs personnages via une application mobile librement téléchargeable. Les échanges et les choix au cours du jeu permettront d’appréhender le thème des droits en santé au détour de situations concrètes.

Deux épisodes de 15 minutes

A ce jour deux épisodes d’une quinzaine de minutes chacun sont disponibles. Le joueur incarne un personnage débutant son premier travail. « Sa priorité : trouver une colocation. A l’occasion de cette recherche, sa route croisera celle d’autres jeunes à qui il viendra en aide pour résoudre leurs difficultés liées aux droits en santé », explique France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Les thèmes abordés par ces deux premiers épisodes sont variés : choix du médecin traitant, difficultés d’accès, libre choix des prestations et consentement libre et éclairé notamment. L’enjeu est double : permettre aux jeunes de connaitre leurs droits pour recourir au système de santé et prévenir les phénomènes de repli sur soi et d’isolement. Mais aussi devenir « citoyen en santé » pour promouvoir un rapport responsable au système de santé en tant qu’usager.