Eaux micellaires : pourquoi certaines doivent-être impérativement rincées ? (Vidéo)

10 septembre 2025

L’eau micellaire est une solution de nettoyage utilisée en cosmétique, essentiellement pour le visage. Elle contient de l’eau purifiée et des micelles, des petites particules capables de capter les impuretés, qui sont alors piégées dans l’eau et retirées facilement avec un coton. Mais toutes les eaux micellaires ne se valent pas et certaines contiennent une substance agressive pour la peau. Elles nécessitent donc d’être rincées. Les explications de la Dre Laurence Coiffard, enseignante-chercheuse en cosmétologie à la faculté de pharmacie de Nantes (Loire-Atlantique).

 

 

