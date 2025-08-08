En vacances, jamais sans ma sieste !

Ses bienfaits sur la mémoire, le stress, la concentration et la vigilance ne sont plus à prouver ! Idéale pour couper une journée de travail, la sieste s’avère toute aussi bénéfique en vacances. A ne pas négliger !

Dans son ouvrage Sauvés par la sieste (Éditions Actes Sud, 2021), le chercheur en neurosciences Brice Faraut assimile la sieste à un « véritable antidote », au point de la valoriser sur le lieu de travail, à l’école ou encore à l’université ! Mais sachez qu’en vacances, même si le rythme voire la charge mentale sont bien différents, elle conserve tous ses bénéfices, pour notre santé, notre vitalité et notre bonne humeur.

A l’affût des signaux…

Pour rappel, une sieste type dure entre 10 et 20 minutes. Elle se pratique plutôt en début d’après-midi, disons entre 13h et 15h, dans un endroit calme, dès les premiers signes d’une baisse de vigilance et d’une somnolence : bâillements, paupières lourdes, fatigue…

20 minutes maxi

Les scientifiques insistent sur le fait de ne pas dépasser cette durée de 20 voire 30 minutes. D’autant plus en vacances où la tentation peut être grande de se laisser aller à une sieste d’une heure ou deux, sur un hamac ou ailleurs… Vous risquez en effet de vous sentir vaseux, au point de gâcher la fin de votre journée de vacances. Voire la nuit suivante avec probablement quelques difficultés à vous endormir. Et, au passage, si vous mettez plus de 20 minutes à gagner le sommeil lors de la sieste, laissez tomber ! Cela signifie que ce n’est pas le bon moment ou que vous n’en avez tout simplement pas besoin !

Et la sieste flash ?

Outre cette sieste que l’on pourrait qualifier de « classique », sachez qu’il existe aussi la version « flash ». Sa particularité ? Elle dure moins de 5 minutes et ne présente pas de sommeil réel. Il s’agit davantage d’un moment d’égarement de quelques instants plutôt que d’un véritable sommeil, même léger.

Sur la plage…

Pas toujours simple à instaurer lors d’une journée de travail, cette coupure se prête parfaitement au rythme des vacances ! Elle peut-être calée à n’importe quel moment de la journée, selon votre besoin, votre envie. Et même selon le lieu de villégiature : à la plage, en randonnée, dans la voiture, etc. Idéal pour recharger les batteries et se détendre. Sans compter qu’elle ne vous empêchera pas, si bon vous semble, de profiter de la « vraie » sieste, après le déjeuner.