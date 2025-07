Eczéma chronique des mains : quand la peau entrave le quotidien

Source : Insee.fr - Population française au 1er Janvier 2025 - Apfelbacher C, Bewley A, Molin S, et al. Prevalence of Chronic Hand Eczema in adults: A cross-sectional survey of over 60,000 respondents in the general population in Canada, France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom. Br J Dermatol. Published online January 11, 2025. doi:10.1093/bjd/ljaf020;