Eczéma : des patients en demande d’écoute

L'Association Française de l'Eczéma vient de publier la deuxième édition de son « Baromètre du parcours de soin » des patients adultes atteints d'eczéma atopique. Si une majorité est satisfaite par la prise en charge, certains souhaiteraient être davantage écoutés.

En 2024, les 2,5 millions de Français adultes touchés par l’eczéma atopique sont-ils satisfaits de leur prise en charge, de leur traitement et de leur relation avec le médecin ? Voilà les interrogations lancées par le dernier « Baromètre du parcours de soin » réalisé par l’Association France eczéma.

L’étude révèle que 83 % des patients sont satisfaits de leur traitement. Au niveau local, les dermocorticoïdes sont les plus souvent prescrits suivis des crèmes hydratantes. Pour les traitements médicaux, la ciclosporine domine avec une forte progression tout de même des biothérapies. Celles-ci sont en effet prescrites à 22 % des patients en 2023 contre 7 % en 2022.

Mais il reste tout de même 17 % des patients qui considèrent que leur traitement ne leur convient pas ! Et c’est là l’un des points d’amélioration soulevés par les auteurs du baromètre : malgré ce taux élevé de satisfaction concernant les traitements, deux tiers des patients regrettent le manque d’échanges avec leur médecin concernant leurs attentes.

Un besoin d’information et de soutien psychologique

Le médecin généraliste reste le professionnel de santé le plus consulté pour l’eczéma atopique, avec 57 % des patients qui s’adressent à lui en premier lieu, soit une hausse de 5 points par rapport à 2022. Les dermatologues en cabinet privé arrivent en deuxième position (41 %).

Le baromètre met en lumière un manque d’information ressenti par 34 % des patients pour gérer efficacement leur eczéma au quotidien. Ce chiffre atteignant près de 37 % chez les patients souffrant d’eczéma modéré à sévère. De plus, environ un quart des patients expriment le besoin d’un soutien psychologique accru pour faire face aux répercussions mentales de la maladie.

Si les progrès en matière de traitement et de prise en charge sont indéniables, cette étude souligne l’importance d’une approche plus globale et personnalisée de l’eczéma atopique. En intégrant notamment un meilleur accompagnement psychologique et une communication renforcée entre patients et professionnels de santé.