Accueil » Médecine » Dermatologie » Eczéma : quand la maladie affecte aussi la santé mentale
L’eczéma atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Elle évolue généralement par poussées et se caractérise par des rougeurs, une peau sèche et des démangeaisons parfois très importantes et irritantes. En France, plus de 4 millions de personnes seraient concernées, dont 2,5 millions d’adultes de plus de 15 ans. Dans un avis d’experts publié par l’Association Française de l’Eczéma, Céline Le Bivic, psychologue clinicienne à l’hôpital Saint-Louis à Paris, affirme que l’eczéma et la santé mentale sont « intimement liés ». L’eczéma reste mal compris. Parce qu’il est visible sur la peau, beaucoup de personnes considèrent qu’il s’agit […]
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