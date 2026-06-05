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Eczéma : quand la maladie affecte aussi la santé mentale

05 juin 2026

Ce 6 juin se tiendra la Journée nationale de l’eczéma. Il s’agit de la deuxième maladie de peau la plus fréquente après l’acné. C’est plus de quatre millions de personnes concernées en France. Mais derrière les rougeurs et les démangeaisons, cette maladie chronique peut aussi entraîner des conséquences sur le bien-être psychologique. Entre stress, fatigue ou encore manque de confiance en soi, les difficultés rapportées par certains patients se multiplient.

L’eczéma atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Elle évolue généralement par poussées et se caractérise par des rougeurs, une peau sèche et des démangeaisons parfois très importantes et irritantes. En France, plus de 4 millions de personnes seraient concernées, dont 2,5 millions d’adultes de plus de 15 ans. Dans un avis d’experts publié par l’Association Française de l’Eczéma, Céline Le Bivic, psychologue clinicienne à l’hôpital Saint-Louis à Paris, affirme que l’eczéma et la santé mentale sont « intimement liés ». L’eczéma reste mal compris. Parce qu’il est visible sur la peau, beaucoup de personnes considèrent qu’il s’agit […]

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