Education : 3 incontournables pour booster la confiance de votre enfant

« La confiance en soi est à distinguer de l’estime de soi, pose d’emblée la psychologue Valérie P. La première fait référence aux aptitudes de l’enfant à faire. Il s’agit donc de lui transmettre les ressorts afin qu’il croie en lui et en ses capacités pour faire ». Et essayer. « La seconde, apparaît davantage associée aux valeurs et aux qualités qu’il ou elle se donne. » Et en conséquence, en lien avec une image positive – ou négative – de soi…
Comme le souligne sa consœur Anne Pioz, la confiance « n’est pas forcément innée. Mais elle s’acquiert, et l’enfance est une période idéale pour cela ». A condition de respecter quelques bonnes habitudes et autres réflexes pour l’instiller petit à petit :
Source : Interview Valérie P., - Anne Pioz (psychologie-essonne.fr), 9 février 2026
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
