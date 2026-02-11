Accueil » Santé Publique » Fatigue, sautes d’humeur, bouffées de chaleur… Et si c’était l’andropause ?
Contrairement aux idées reçues, l’andropause n’est pas simplement une « ménopause masculine ». Si la ménopause est universelle, l’andropause se caractérise par une diminution progressive de la testostérone, qui n’affecte pas tous les hommes de la même façon et au même âge. Elle n’est, en outre, pas systématique.
« L’andropause n’est ni un mythe ni une fatalité, insiste le Dr Antoine Faix, chirurgien urologue-andrologue et président de l’Association française d’urologie (AFU). Chez certains hommes, une baisse de testostérone peut impacter la qualité de vie, et il existe aujourd’hui des solutions médicales encadrées. »
Cette baisse hormonale peut commencer dès la quarantaine pour certains, mais apparaît plus généralement vers 50 ou 60 ans. Jusqu’à 50 % des hommes pourraient être concernés. Longtemps réduite à une simple question de troubles de la sexualité, l’andropause reste méconnue et en mal de reconnaissance, notamment en médecine générale, où les symptômes sont souvent attribués au vieillissement. Fatigue chronique, prise de poids, troubles de l’humeur ou bouffées de chaleur sont pourtant des signaux d’alerte possibles d’un déficit en testostérone, comme la diminution de la libido ou la baisse de la qualité des érections.
Elle peut être favorisée par des maladies chroniques (diabète, obésité, insuffisance rénale chronique), certains traitements, le stress ou encore des facteurs liés au mode de vie.
La bonne nouvelle, c’est que le diagnostic de l’andropause est relativement simple. Il repose sur deux éléments principaux :
« Faute de sensibilisation suffisante, de nombreux hommes vivent avec des symptômes qu’ils banalisent ou n’osent pas évoquer », note l’Association française d’urologie.
Pour les hommes souffrant d’un déficit avéré en testostérone et en l’absence de contre-indications, il existe des solutions efficaces. Le traitement hormonal substitutif par testostérone permet d’améliorer progressivement les symptômes et la qualité de vie, généralement en quelques mois. Différentes formes existent (injections, gels quotidiens).
Donc si vous présentez des symptômes persistants comme une fatigue inhabituelle, une baisse de libido, des troubles de l’humeur ou des bouffées de chaleur, n’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant.
Source : Association française d’urologie
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
