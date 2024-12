En 2025, pour garder une bonne santé mentale, voici les 8 questions à se poser

Dans une publication de la revue Neurolgy, l'Académie Américaine de Neurologie propose une nouvelle approche pour maintenir une bonne santé cérébrale. Elle met ainsi en lumière huit facteurs clés à aborder avec son médecin.

Conserver une bonne santé cérébrale au fil du temps passe souvent par l’adoption de bonnes habitudes du quotidien. Dans un article paru le 16 décembre dans la revue médicale de l’American Academy of Neurology, des experts délivrent les questions à se poser chaque jour. Ainsi en ont-ils listé 8. Les voici :

1. Mon sommeil est-il suffisamment réparateur ?

Bien dormir permet en effet l’élimination des déchets toxiques accumulés pendant la journée, la consolidation de la mémoire, la régénération des cellules cérébrales…

2. Suis-je anxieux, stressé ?

Le stress chronique peut en effet endommager les cellules cérébrales. L’anxiété et la dépression affectent la plasticité cérébrale et peuvent altérer la mémoire et la concentration.

3. Mon alimentation est-elle équilibrée ?

Une alimentation saine apporte les nutriments essentiels pour le fonctionnement cérébral, protège contre l’inflammation et soutient la production de neurotransmetteurs. Tout le contraire d’une alimentation déséquilibrée pauvre en fruits et légumes et riche en aliments transformés.

4. Fais-je assez d’exercice ?

Bouger permet d’augmenter l’oxygénation cérébrale, améliore la circulation sanguine et réduit le risque de déclin cognitif. Les recommandations ? Au moins 30 minutes d’activité physique par jour, 5 fois par semaine. Et faire au moins deux par semaine des activités de renforcement musculaire, d’assouplissement et d’équilibre.

5. Ai-je suffisamment de relations sociales ?

Rencontrer des amis, discuter… Les relations sociales réduisent le stress et l’isolement, maintiennent les fonctions cognitives et protègent contre la dépression.

6. Est- ce que je suis assez protégé contre les traumatismes ?

Eh oui, ne pas porter de casque à vélo par exemple expose à des lésions cérébrales en cas de choc ou de chute. Bien se protéger réduit en outre les risques de troubles cognitifs.

7. Suis-je certain de la santé de mon cœur ?

Un cœur en bonne santé, c’est un cerveau en bonne santé. Surveiller et faire surveiller régulièrement sa tension artérielle aide à maintenir une bonne irrigation cérébrale, éloigne les risques d’accidents vasculaires cérébraux et de démence vasculaire.

8. Fumez-vous ? Buvez-vous ?

Le risque de développer une maladie d’Alzheimer est 40% plus élevé chez les gros fumeurs (plus d’un paquet de cigarettes par jour) et 50% chez les gros buveurs (plus de quatre verres de vin par jour). Et si les deux se cumulent, les risques se multiplient.

Chacun de ces facteurs joue un rôle spécifique dans le maintien d’une bonne santé cérébrale. Si vous avez des doutes concernant l’une de ces questions, n’hésitez pas à aborder le sujet avec votre médecin traitant. Il pourra vous orienter vers une prise en charge adaptée.