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En finir avec les mauvaises habitudes : cette question à se poser pour reprogrammer son cerveau…

03 juin 2026

Se coucher tard, en finir avec la sédentarité, cesser les goûters sucrés… les habitudes ancrées peuvent être aussi difficiles à abandonner que les nouvelles à adopter. Et pour cause, il convient en quelque sorte de reconfigurer notre cerveau…

Reprogrammer une habitude ? La psychologue Emma Pisarz ne s’avoue pas « convaincue » du terme qui « s’apparente davantage à une notion de marketing que de science ». Le sujet renvoie surtout à la notion de changement, autrement dit, à un « processus complexe et long ». Sous entendu : potentiellement décourageant… En 2012, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont mis au jour le schéma neurologique au cœur de nos habitudes, entre : le déclencheur : il indique à notre cerveau de passer en mode automatique et pousse le comportement à se produire ; la routine ; la récompense. Elle incite notre cerveau à renouveler cette habitude… Un […]

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