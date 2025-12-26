Generic selectors
En hiver, les femmes ont-elles vraiment les pieds plus froids ?

26 décembre 2025

C'est un scénario familier : au moment du coucher, on vient coller ses pieds sur ceux de son conjoint. Des pieds parfois trop froids, surtout ceux des femmes. Derrière cette image caricaturale, la science montre que les femmes ressentent réellement le froid plus intensément que les hommes, particulièrement au niveau des extrémités.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos pieds et vos mains sont souvent glacés alors que le reste de votre corps semble à température normale ? Ce phénomène touche de nombreuses personnes, mais affecte de manière disproportionnée les femmes.

Cette différence genrée de perception thermique s’explique en grande partie par des mécanismes physiologiques. L’œstrogène, hormone sexuelle féminine, rend les vaisseaux sanguins plus réactifs aux basses températures. Résultat : à l’approche du froid, le corps féminin réduit plus rapidement la circulation sanguine vers les extrémités pour préserver la chaleur autour des organes vitaux.

« Les mains et les pieds sont les premiers à souffrir de cette réaction de protection, explique le Pr Mike Tipton, professeur de physiologie humaine et appliquée à l’Université de Portsmouth en Grande-Bretagne. Leur température est régulée par la circulation sanguine. Si celle-ci est ralentie – comme c’est le cas chez les femmes – la température de la peau chute. »

La distance, ça compte aussi

Un autre facteur explique pourquoi nos pieds sont particulièrement touchés : leur éloignement du cœur. Comme nos pieds sont les parties du corps les plus éloignées de notre pompe cardiaque, le sang met plus de temps à y circuler, surtout quand les vaisseaux se contractent face au froid.

Un autre élément qui devrait théoriquement aider les femmes face au froid, mais qui en réalité joue contre elles : la masse grasse. « En moyenne, les femmes ont environ 10 % de graisse corporelle de plus que les hommes, continue Tipton. Cette graisse protège les organes vitaux du froid, mais isole également la peau de la chaleur interne du corps. » En clair, cette couche fonctionne donc un peu comme l’isolation des combles d’une maison : elle maintient la chaleur à l’intérieur, mais laisse la surface extérieure (la peau) plus froide.

Comment réchauffer ces pieds glacés ?

Pour les femmes (et les hommes) souffrant de pieds froids en hiver, quelques astuces simples peuvent aider :

  • porter plusieurs couches de chaussettes, idéalement en matériaux naturels comme la laine ;
  • privilégier des chaussures isolantes et imperméables ;
  • faire régulièrement des exercices pour stimuler la circulation ;
  • utiliser des semelles chauffantes.

  • Source : https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23045-cold-feet - https://patient.info/features/womens-health/why-do-women-feel-the-cold-more-than-men

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Destination Santé
