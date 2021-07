En vacances, déconnexion o-bli-ga-toi-re !

Les vacances constituent sans doute la meilleure arme contre le stress. Encore faut-il reléguer aux oubliettes les contraintes d’un quotidien intense. Si elle constitue un droit au niveau professionnel, la déconnexion représente surtout une nécessité pour notre bien-être et notre santé.

Sommes-nous vraiment incapables de déconnecter en vacances ? Il semble bien que oui, à en croire les résultats d’une étude réalisée par la plateforme de recrutement par l’intérim, Qapa. En 2020, sept personnes interrogées parmi un panel de recruteurs, sur dix, affirmaient répondre à leurs emails ou appels professionnels pendant leurs congés ! La proportion pose d’autant plus question qu’elle s’inscrit à la hausse puisqu’elles n’étaient « que » 62% en 2018.

La déconnexion revêt pourtant un caractère juridique. Son nom ? Le droit à la déconnexion. Inscrit dans la loi depuis 2016, il s’agit d’« assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ». Autrement dit, le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, tablette, messagerie, logiciels etc.) en dehors de son temps de travail. Il concerne « tous les salariés amenés à utiliser ces nouvelles technologies dans leurs activités professionnelles (travailleurs sédentaires, télétravailleurs, travailleurs dits « nomades » …) », précise-t-on du côté de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Enfin, il peut être mis en œuvre par accord collectif au sein de l’entreprise ou par la voie d’une charte élaborée par l’employeur.

Evacuer le stress

Cette déconnexion s’avère indispensable pour préserver notre santé mentale. « L’être humain a besoin d’avoir des phases d’activité et de repos », rappelle le psychiatre Patrick Lemoine, auteur de L’éloge de l’ennui (Le Relié Editeur). « Si nous sommes toujours stimulés par le travail, les réseaux sociaux etc…, nous perdons cette alternance et les conséquences nous exposent à une forme de saturation (stress, insomnies, dépression…) voire de burn out »… Plus que jamais, les vacances représentent l’occasion de reprendre en mains votre environnement. L’enjeu est donc d’organiser vos journées à votre guise. Sport, balade à pied ou à vélo, lecture, sieste ou « farniente », les activités qui vous déstresseront et vous permettront de déconnecter seront surtout celles… que vous aurez décidé de faire. De préférence, loin de votre portable…

Bien sûr, la gestion de cet indispensable compagnon de route peut poser problème. Un conseil : désactivez toutes les notifications anxiogènes liées à l’actualité et à vos messageries. Coupez les données cellulaires pour ne les remettre qu’en cas de besoin. Et n’emportez votre téléphone que si vous ne pouvez faire sans… Et si vous souhaitez ou devez consulter vos messages, déterminez des créneaux précis, dans la semaine. Ou replongez-y vous petit à petit, à mesure que la rentrée approche. Histoire de reconnecter, en douceur…