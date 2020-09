Enfant : jouer tout seul ça s’apprend !

Votre petit vous sollicite sans cesse pour construire son lego, dessiner, faire une partie de cartes ? Bon point pour la relation parent-enfant ! Pour autant, jouer tout seul stimule l’autonomie et l’imagination de votre enfant.

Votre petit a tout à disposition : les feutres, les playmobiles, les legos, les kaplas, la pâte à modeler, les billes… Bref rien ne manque et pour autant aucun loisir ne semble l’inspirer pour jouer seul. Pour l’amener progressivement aux jeux en solitaire, vous pouvez lui proposer des jeux nouveaux, stimulants sans trop de complication pour éviter une sollicitation dans la minute ! Vous pouvez aussi trouver un jeu ensemble, commencez avec lui et prendre progressivement de la distance.

Autonomie, confiance en soi et créativité

Lorsqu’il insiste pour jouer avec vous au point de partir en crise, les choses peuvent se compliquer. Comme le précise le Dr Catherine Salinier, pédiatre, sur le site Mpedia de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), « il veut être le centre d’intérêt et il n’a pas acquis l’autonomie suffisante pour se suffire à lui-même au moins un moment ».

Pour faire passer le message de façon efficace et sans brusquer l’enfant, vous pouvez lui dire « que vous n’êtes pas disponible et qu’il a beau tempêter vous ne serez pas plus disponible, que vous aussi, avez des choses à faire ou simplement besoin de temps pour vous. Si vous lui dîtes cela gentiment en lui expliquant bien mais en ne revenant pas sur votre décision malgré sa crise, il n’aura plus de raison de faire de crise (puisqu’elle ne sera pas efficace) et peu à peu il va apprendre à vous lâcher un peu ».

Pas toujours facile en tant que parent, mais l’objectif est de ne pas culpabiliser à l’idée de ne pas répondre à toutes ses exigences, de pas confondre autonomie et abandon. « C’est en s’ennuyant ferme qu’un enfant invente et s’échappe dans l’imaginaire… pas quand quelqu’un d’autre l’occupe. » Et il n’est jamais trop tôt pour accepter que ne rien faire n’est pas forcément négatif !