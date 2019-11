Enfant : quand consulter un orthodontiste ?

Mon enfant risque-t-il d’avoir les dents de travers ou la mâchoire en avant ? Devra-t-il porter des bagues ? Cette angoisse est partagée par de nombreux parents à l’arrivée des dents permanentes vers 6 ans. Même si l’orthodontiste est le seul à pouvoir établir un diagnostic, voici quelques signes qui doivent vous inciter à consulter.

Un simple coup d’œil peut éveiller votre attention. Si le menton et la lèvre inférieure sont « en avant » ou si vous observez un espace important entre les dents du haut et celles du bas, il est alors utile de consulter un orthodontiste. Mais d’autres signes doivent vous inciter à le conduire auprès d’un professionnel : des problèmes de prononciation ou au niveau de l’articulation de la mâchoire sont deux exemples de troubles possibles. Et la Fédération française d’orthodontie recommande une visite de routine dès l’âge de 7 ans face à certaines situations.

Parmi elles, le fait de sucer son pouce ou une tétine exerce une traction sur les incisives supérieures et peut entraîner leur déplacement vers l’avant. Autre cas, si ses dents poussent de façon désordonnée et ne s’alignent pas. Des difficultés à respirer par le nez doivent aussi inquiéter. Des ronflements nocturnes et le fait de mouiller son oreiller avec sa salive sont autant d’indices à ne pas négliger.

Lors de la première visite, le praticien évaluera la dentition de votre enfant. Ce qui lui permettra d’envisager un traitement si nécessaire comme la pose de bagues ou encore un appareil amovible.