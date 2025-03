Épidémie de glaucome annoncée, dépister pour mieux traiter

La Semaine mondiale du glaucome 2025 se tient du 9 au 15 mars 2025. Ce sujet vaut bien une semaine de sensibilisation puisque cette affection de l’œil est en effet la seconde cause de cécité en France et la première cause de cécité irréversible. Et la situation va évoluer, mais dans le mauvais sens : le nombre de cas liés à l’âge devrait augmenter ces prochaines années dans le monde.

Le glaucome concerne 1 à 2 % de la population de plus de 40 ans et environ 10 % après 70 ans en France. Environ 800 000 cas sont traités. Mais entre 400 000 et 500 000 personnes en sont atteintes sans le savoir. De plus, du fait du vieillissement de la population, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de cas liés à l’âge pourrait augmenter de 30 % entre 2020 et 2030, atteignant ainsi 95 millions de patients dans le monde.

Le glaucome, répandu mais méconnu

Le glaucome est une maladie chronique de l’œil. L’un de ses principaux facteurs de risque est une pression intraoculaire excessive, à l’origine de lésions du nerf optique et d’une réduction progressive du champ de vision. La perte visuelle est généralement si lente qu’elle peut rester asymptomatique pendant une dizaine d’années. Sans prise en charge précoce, le glaucome peut entraîner une déficience visuelle progressive et, dans les cas les plus sévères, une cécité complète.

On distingue principalement le glaucome primitif à angle ouvert, forme la plus fréquente en Europe (représentant 90 % des cas), et le glaucome par fermeture de l’angle, plus rare. Plusieurs facteurs semblent favoriser le glaucome à angle ouvert : l’âge, les antécédents familiaux de glaucome, certaines pathologies visuelles (telles que la forte myopie), ainsi que la prise de médicaments (traitement prolongé par corticoïdes, notamment).

Une maladie sans signes avant-coureurs

Comme Josée Gaillard, présidente de l’association France Glaucome, le rappelle, « le glaucome est une maladie silencieuse dont les personnes atteintes ignorent souvent l’existence. En conséquence, près de la moitié des cas en France ne sont pas diagnostiqués, une situation préoccupante, car l’absence ou le retard de diagnostic conduit trop souvent à un handicap visuel ». Seul un examen ophtalmologique permet de le dépister.

La bonne nouvelle, aujourd’hui, est que les patients atteints de glaucome peuvent bénéficier de traitements (médicaments, laser -rabéculoplastie, chirurgie filtrante : trabéculectomie, sclérectomie non perforante, drains et stents) pour ralentir la progression de la maladie, et ainsi améliorer leur qualité de vie sur le long-terme.

Dépister le glaucome dès 40 ans pour les personnes à risque

À l’occasion de cette semaine mondiale du glaucome, un groupe d’experts ophtalmologues, ainsi que des représentants d’associations de patients telles que l’Union des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) et l’Association France Glaucome, présente neuf propositions ambitieuses. L’objectif ? Inciter les pouvoirs publics à promouvoir le dépistage du glaucome dès 40 ans pour les personnes à risque et à améliorer le parcours de soins des patients atteints de cette maladie.

Outre les campagnes de sensibilisation, une autre mesure importante consisterait à identifier les personnes à risque en intégrant une question sur les antécédents familiaux dans le questionnaire « Mon Bilan Prévention » et un dépistage systématique du glaucome.

L’accès à l’innovation, notamment en matière de recherche et d’essais cliniques, devrait également être favorisé, estiment les signataires de ce plaidoyer, tout comme l’accès à la chirurgie, notamment pour les patients en échec thérapeutique, avec un accès facilité aux dernières techniques chirurgicales mini-invasives. A ce propos, si les patients atteints de glaucome peuvent bénéficier de traitements permettant de ralentir la progression de la maladie et ainsi d’améliorer leur qualité de vie à long terme « la France accuse toutefois un retard considérable qu’il est désormais temps de rattraper en ce qui concerne l’accès à l’innovation », souligne le Pr Florent Aptel, médecin ophtalmologue au CHU de Perpignan et président de la Société Française du Glaucome

Parmi les autres propositions, le développement de centres de rééducation basse vision est jugé prioritaire.

Enfin, il est proposé de reconnaître le glaucome comme un handicap et certains glaucomes évolués comme des Affections de Longue Durée exonérées.

Pour en savoir plus sur le glaucome : Association France Glaucome