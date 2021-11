Etirements : plutôt dynamiques que statiques

Les étirements – ou stretching - sont l’objet de maintes questions parmi les sportifs. Quand s’étirer ? Et comment ? L’occasion de rappeler quelques fondamentaux, autour d’un concept qui reste associé à un mot-clé : l’échauffement.

Un préalable : un échauffement doit être réalisé avant toute pratique sportive. Il peut prendre la forme d’une marche rapide ou d’un footing léger. Ensuite, avant un effort plus intense, optez pour des étirements dynamiques. Autrement dit, des exercices qui impliquent un mouvement ou une contraction d’un muscle et un étirement de son antagoniste. Illustration avec la marche fente en avant, avec bras opposé tendu vers le haut et ainsi de suite en avançant. Ou le lever de jambe vertical : toujours en marchant avec la pointe de pied vers le haut et la main qui vient la toucher. La phase d’étirement dynamique doit être de courte durée, de l’ordre de quelques secondes, à chaque fois. Ce type d’exercices vise à donner de l’amplitude et de l’élasticité à vos muscles, en vue de l’effort.

Etre relâché

En revanche, les étirements statiques sont davantage sujets à controverse, que ce soit avant la pratique ou après. Non seulement, ils n’ont pas d’effets sur les courbatures mais ils pourraient même les accentuer, voire provoquer des microlésions. Si vous souhaitez en faire pour augmenter votre mobilité articulaire ou musculaire, l’enjeu est surtout de ne pas forcer et de ne jamais s’étirer à froid.

Enfin, une constante, ne bloquez jamais votre respiration lorsque vous vous étirez. Effectuez les mouvements de façon lente, en respirant profondément. Et surtout en expirant bien durant la phase d’étirement, de façon être parfaitement relâché et détendu.