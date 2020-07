Etirer ses jambes, c’est bon pour la santé !

Prolonger la phase de réveil, soulager des courbatures… l’étirement des jambes fait du bien. A votre santé aussi, étant donné que ce geste banal protègerait votre cœur et limiterait le risque de diabète. Rien que ça !

Quoi de plus basique que de s’étirer les jambes ! Eh bien, pour une fois, contentons-nous des choses simples pour prendre soin de nous. Pour évaluer l’effet de ce geste sur la santé, des scientifiques italiens (Université de Milan) ont recruté 39 volontaires hommes ou femmes, toutes et tous en bonne santé et divisés en deux groupes.

Le premier groupe a procédé à des étirements des jambes 5 fois par semaines pendant 3 mois consécutifs. Le second groupe n’a pratiqué aucun exercice de ce genre. Résultat, « l’étirement améliore la circulation sanguine », décrivent les chercheurs. « La dilatation des artères est facilitée et leur rigidité diminue. » Autant de mécanismes impliqués dans la survenue de « maladies cardiovasculaires, d’accident vasculaire cérébral et de diabète ».

L’idée est aujourd’hui d’évaluer ces bénéfices chez les patients atteints de pathologies vasculaires. « L’étirement pourrait ainsi être répertorié parmi les approches non médicamenteuses réduisant le risque des patients, notamment pour ceux en perte de mobilité. » Enfin, ces séances pourraient aussi améliorer la santé des patients « pendant une hospitalisation ou après une opération. Des soignants ou des proches pourraient par exemple prodiguer ce geste bienfaisant pour la santé vasculaire. »