Si vous êtes bercé, vous dormirez comme un bébé. Cette méthode d’endormissement n’est en effet pas seulement valable pour les tout-petits. Selon des chercheurs suisses, les adultes en bénéficieraient aussi. Ils ont même réussi à déterminer pourquoi en étudiant le cerveau de plusieurs volontaires.

Pourquoi dort-on mieux quand on est bercé ? Pour le découvrir, des chercheurs des Universités de Genève et de Lausanne en Suisse ont demandé à 18 jeunes adultes en bonne santé de venir passer 2 nuits dans leur laboratoire. Au cours de la première, ils ont tous été bercés par leur lit. La seconde nuit s’est déroulée dans un lit immobile. Dans les deux cas, les scientifiques ont monitoré plusieurs données physiologiques des participants, parmi lesquels le rythme cardiaque et l’électroencéphalogramme. Ils ont en outre mesuré l’activité cérébrale de chacun à l’aide d’une polygraphie du sommeil.

Nouvelle méthode pour traiter l’insomnie ?

Résultats, tous les volontaires ont mieux dormi au cours de la première nuit. Ils se sont en outre endormi plus rapidement et ont connu de plus nombreuses et longues périodes de sommeil profond, avec moins de micro-réveil. Autre constat, ils ont été capables de mémoriser des paires de mots de façon plus efficace au cours de la première nuit. La raison ? « Le bercement permet de moduler l’activité cérébrale au cours de la nuit ».

Ces données permettent d’espérer le développement « de nouvelles approches pour traiter les patients souffrant d’insomnie, de troubles de l’humeur, ainsi que pour les personnes âgées ayant une mémoire défaillante », concluent les auteurs.