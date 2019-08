Etre optimiste pour mieux dormir

Voir la vie en rose aiderait à dormir. Selon des chercheurs américains en effet, les optimistes passent de meilleures nuits que les pessimistes.

« Le manque de sommeil réparateur est un problème de santé publique », martèlent des scientifiques de l’Université de l’Illinois. « Une mauvaise qualité de sommeil est associée à de multiples problèmes de santé, notamment des risques plus élevés d’obésité, d’hypertension et de mortalité toutes causes confondues ». Il est donc primordial de trouver des solutions pour améliorer nos nuits.

Ces scientifiques américains en délivrent une inédite : l’optimisme. Pour cela, ils ont recruté 3 500 personnes âgées de 32 à 51 ans, puis les ont soumis à un questionnaire afin d’évaluer leur niveau d’optimisme.

Résultat, les personnes positives rencontrent moins de problèmes d’endormissement et sont moins sujettes aux réveils nocturnes. Et plus l’optimisme est marqué, plus les nuits sont bonnes ! Côté explication, les auteurs émettent l’hypothèse que « la positivité pourrait atténuer les effets du stress. » Et donc empêcherait de ruminer toute la nuit !

A noter : selon des chercheurs grecs, une bonne nuit de sommeil, c’est entre 6 et 8 heures.