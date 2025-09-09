Generic selectors
Face au pneumocoque, la prévention est votre meilleure défense

09 septembre 2025

Infections respiratoires sévères, méningite, ou encore hospitalisations… Le pneumocoque peut avoir des conséquences graves, notamment chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées ou vivant avec une maladie chronique.

Pourtant, la majorité des adultes interrogés ne se sentent pas concernés : selon une enquête IPSOS pour Pfizer 70 % des personnes à risque et 86 % des seniors estiment ne pas être vulnérables face au pneumocoque. Un écart préoccupant entre perception et réalité, qui appelle à mieux s’informer et à en discuter avec son professionnel de santé. 

Une bactérie fréquente et parfois virulente

La bactérie responsable des infections à pneumocoque, Streptococcus Pneumoniae, peut être présente chez de nombreuses personnes de manière asymptomatique, mais peut aussi causer des infections respiratoires très graves. Parmi les principales pathologies liées au pneumocoque, on retrouve : la pneumonie, la méningite, la septicémie, les otites ou encore les sinusites.

Les infections à pneumocoque touchent toutes les classes d’âge, mais sont plus fréquentes aux âges extrêmes de la vie (jeunes enfants et personnes âgées). Chez les séniors, de telles infections entraînent souvent des hospitalisations, parfois en unités de soins intensifs, exposant les patients à un risque accru de déclin fonctionnel et de perte durable d’autonomie. On estime que deux tiers des patients hospitalisés pour pneumonies bactériémiques – méningites – septicémies (infections invasives à pneumocoque) sont âgés de 65 ans et plus.

En somme, au-delà du risque infectieux immédiat, ces infections fragilisent durablement les personnes âgées et compromettent souvent leur indépendance fonctionnelle.

Une vulnérabilité souvent ignorée

L’enquête IPSOS pour Pfizer révèle un véritable angle mort de la prévention : la majorité des personnes pourtant visées par les recommandations en matière de vaccination ne se sentent pas concernées. Ce déni de vulnérabilité, par méconnaissance ou banalisation du risque, explique en partie le faible impact des actions de prévention. 

Prévenir : des gestes simples, un levier puissant

Protéger son organisme contre les infections respiratoires, en particulier en hiver ou dans les lieux clos, commence par des gestes de prévention accessibles à tous :

  • La vaccination lorsqu’elle est recommandée
  • Le lavage des mains fréquent et rigoureux, surtout après un contact avec des personnes malades ou dans des lieux publics fermés.
  • L’aération quotidienne des espaces clos, au minimum 10 minutes, pour limiter la concentration d’agents pathogènes en suspension.
  • Le port du masque en cas de symptômes respiratoires ou de visite à une personne fragile.
  • Le suivi rigoureux des pathologies chroniques, en lien avec les professionnels de santé.

Votre pharmacien et/ou votre médecin sont vos alliés pour bénéficier de conseils personnalisés et adaptés à votre situation.

  • Source : Santé Publique France. Infections à pneumocoque [en ligne]. Mis à jour le 13 décembre 2022. Disponible sur : www.santepubliquefrance.fr - Ludwig E, et al. The remaining challenges of pneumococcal disease in adults. Eur Respir Rev. 2012 ;21(123) :57–65 - IPSOS pour Pfizer. Perception du pneumocoque en France – Enquête réalisée en février 2024 - Institut Pasteur. Infections à pneumocoque : KDM6B, un régulateur épigénétique clé dans la réponse cellulaire [en ligne]. Disponible sur : https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/infections-pneumocoque-kdm6b-regulateur-epigenetique-cle-reponse-cellulaire

  • Ecrit par : Emmanuel Ducreuzet – Edité par : Vincent Roche

