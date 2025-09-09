Face au pneumocoque, la prévention est votre meilleure défense

Pourtant, la majorité des adultes interrogés ne se sentent pas concernés : selon une enquête IPSOS pour Pfizer 70 % des personnes à risque et 86 % des seniors estiment ne pas être vulnérables face au pneumocoque. Un écart préoccupant entre perception et réalité, qui appelle à mieux s’informer et à en discuter avec son professionnel de santé.
La bactérie responsable des infections à pneumocoque, Streptococcus Pneumoniae, peut être présente chez de nombreuses personnes de manière asymptomatique, mais peut aussi causer des infections respiratoires très graves. Parmi les principales pathologies liées au pneumocoque, on retrouve : la pneumonie, la méningite, la septicémie, les otites ou encore les sinusites.
Les infections à pneumocoque touchent toutes les classes d’âge, mais sont plus fréquentes aux âges extrêmes de la vie (jeunes enfants et personnes âgées). Chez les séniors, de telles infections entraînent souvent des hospitalisations, parfois en unités de soins intensifs, exposant les patients à un risque accru de déclin fonctionnel et de perte durable d’autonomie. On estime que deux tiers des patients hospitalisés pour pneumonies bactériémiques – méningites – septicémies (infections invasives à pneumocoque) sont âgés de 65 ans et plus.
En somme, au-delà du risque infectieux immédiat, ces infections fragilisent durablement les personnes âgées et compromettent souvent leur indépendance fonctionnelle.
L’enquête IPSOS pour Pfizer révèle un véritable angle mort de la prévention : la majorité des personnes pourtant visées par les recommandations en matière de vaccination ne se sentent pas concernées. Ce déni de vulnérabilité, par méconnaissance ou banalisation du risque, explique en partie le faible impact des actions de prévention.
Protéger son organisme contre les infections respiratoires, en particulier en hiver ou dans les lieux clos, commence par des gestes de prévention accessibles à tous :
Votre pharmacien et/ou votre médecin sont vos alliés pour bénéficier de conseils personnalisés et adaptés à votre situation.
Ecrit par : Emmanuel Ducreuzet – Edité par : Vincent Roche