Réveillons : 5 bonnes raisons d’aimer les huîtres

Les fêtes de fin d’année sont, pour beaucoup, l’occasion de redécouvrir les huîtres. Derrière ce goût iodé se cachent de nombreux bienfaits. Voici donc 5 raisons de servir des huîtres à Noël.

Si vous n’êtes pas encore un adepte des huîtres, il est peut-être temps de vous y mettre. Car elles ont bien plus à offrir que leur saveur marine unique.

Un plaisir gourmand sans culpabilité

Délicieuses… et légères. Une demi-douzaine d’huîtres moyennes ne contient que 50 calories au total ! Voilà pourquoi on peut se permettre de les commander par douzaines sans remords.

Une mine de protéines venue de la mer

Chaque huître peut contenir jusqu’à 2 grammes de protéines selon sa taille. Une demi-douzaine vous apporte donc environ 12 grammes de protéines, l’équivalent de 60 grammes de viande ! Un atout précieux pour ceux qui surveillent leur apport protéique tout en cherchant à limiter leur consommation carnée.

Un concentré de vitamines et minéraux

Avec l’âge, il est fréquent de présenter des carences en certaines vitamines et minéraux. Et il se peut que notre alimentation ne soit pas suffisamment riche en nutriments essentiels. Bonne nouvelle, les huîtres regorgent de vitamine D, cuivre, zinc, sélénium, fer et vitamine B12 – un ensemble d’éléments essentiels que nous avons parfois du mal à obtenir en quantité suffisante dans notre alimentation quotidienne.

Le zinc et le cuivre contenus dans les huîtres sont des minéraux essentiels pour la santé de votre peau et de vos cheveux. Le zinc aide à la cicatrisation et à lutter contre l’acné, tandis que le cuivre participe à la production de collagène et d’élastine, les protéines responsables de la fermeté et de l’élasticité cutanée.

Bonnes pour les yeux

Le cuivre et le zinc peuvent aider à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), l’une des principales causes de perte de vision chez les seniors.

Un aphrodisiaque naturel ?

La réputation des huîtres comme aphrodisiaque perdure depuis des siècles. Leur haute teneur en zinc, un minéral important pour la santé sexuelle, pourrait expliquer cette association. Malheureusement, pour ce cinquième bienfait, les preuves scientifiques manquent à l’appel.