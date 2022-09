Faire bouger les ados en ciblant les parents

Pour que les adolescents fassent plus de sport, il faut… que leurs parents les y encouragent. C’est sur eux que s’appuie une campagne de Santé publique France destinée à améliorer la mobilité des jeunes et lancée en ce jour de rentrée scolaire.

Les enfants et les adolescents devraient pratiquer au moins 60 minutes d’activité physique quotidienne. Ces recommandations émises par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont pour but de préserver la santé des jeunes. Et à raison puisque la littérature scientifique montre que bouger suffisamment est « un facteur de protection de nombreuses maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, le surpoids ou l’obésité », rappelle Santé publique France. Sans compter que « chez les jeunes, cette pratique améliore leur capacité cardiorespiratoire, musculaire, leur santé métabolique et la santé de leurs os et les aide à maintenir un poids sain ».

Pourtant, les ados sont trop sédentaires. Ainsi selon les résultats de l’étude Esteban, « parmi les enfants de 6-17 ans, seulement 50,7% des garçons et 33,3% des filles atteignaient la recommandation de l’OMS ». Autre constat inquiétant : « on observe également une nette baisse de l’activité physique passé l’âge de 10 ans, davantage marquée chez les filles », précise l’agence du gouvernement.

L’influence parentale

Voilà pourquoi Santé publique France lance aujourd’hui – jour de rentrée scolaire – une campagne pour inciter les parents à encourager les adolescents à bouger plus au quotidien. Pourquoi cibler les parents ? Car ils « ont une influence importante sur la pratique d’activité physique de leurs enfants, à un âge où on est limité dans la prise de décision et dans la mobilité ». En effet, outre le modèle qu’ils véhiculent par leur propre comportement, ils « peuvent fournir différents types de soutien qu’il s’agisse de support logistique (inscription à des activités physiques, transport jusqu’au lieu de pratique…) ou de support persuasif (encouragement…) ».

Les parents peuvent aussi avoir un impact sur le temps d’écran quotidien, car celui-ci reste trop élevé. La proportion de jeunes passant 3 heures ou plus devant un écran chaque jour atteint encore 45% chez les 6-10 ans, 70 % chez les 11-14 ans, 71 % chez les filles et 87 % chez les garçons de 15-17 ans.

Alors, si vous avez un ado à la maison, motivez-le à se bouger. Pas facile ? Ne vous découragez pas, martèle le film de la campagne de sensibilisation dont le slogan est sans appel : « Faire bouger les ados c’est pas évident. Mais les encourager c’est important ». Vous pouvez l’inciter à la pratique d’un sport, qu’il soit collectif ou individuel, mais aussi à se déplacer à pied, à vélo, à trottinette, en skate ou en rollers pour aller en cours, voir des amis, sortir promener le chien. Ou encore préférer les escaliers à l’ascenseur.

Pour vous aider, n’hésitez pas à consulter les outils disponibles sur mangerbouger.fr :

– Un test pour leur permettre d’évaluer le niveau d’activité physique de leurs adolescents ;

– Une page dédiée avec des conseils et astuces pour vous aider à trouver des solutions pour faire bouger vos adolescents.