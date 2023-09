Faire du sport élimine-t-il les méfaits de la cigarette ?

« Sport et tabagisme sont clairement antinomiques », exprime le Club des Cardiologues du sport qui évoque par ailleurs « une liaison dangereuse ». Pour quelles raisons ? Eléments de réponse sur un sujet en butte à de nombreuses idées fausses.

Non, faire du sport en plein air ne permet pas de nettoyer des poumons enfumés ! Pas plus que l’activité physique ne protège des méfaits du tabagisme ou compense ses effets ! Pour que celle-ci soit « confortable, performante et bénéfique pour l’organisme, les muscles doivent recevoir un sang le plus riche possible en oxygène », insistent les cardiologues du sport. Or, « le tabagisme perturbe profondément cet apport en oxygène à tous les niveaux ». Illustrations.

Sur le plan bronchique, la cigarette entraîne des effets irritants et inflammatoires sur la muqueuse bronchique, broncho-constriction et altère le fonctionnement des alvéoles pulmonaires, donc les capacités d’échanges gazeux. Au niveau sanguin ? « Le monoxyde de carbone (CO) produit par la combustion du tabac nuit de façon majeure à la capacité de transport de l’oxygène », expliquent les médecins.

Moins d’endurance…

« La fréquence cardiaque et la pression artérielle du fumeur étant déjà relativement augmentées au repos chez un fumeur quotidien, la tolérance à l’effort et la capacité d’endurance sont plus limitées », enchainent-ils. « Par ailleurs, le myocarde, lui-même soumis à cette mauvaise oxygénation, figure dans des conditions non optimales pour assurer cette adaptation de débit ». Ce qui signifie aussi, qu’au-delà de la santé, le tabagisme constitue – sans surprise – un obstacle à la performance.

Et d’en remettre une couche : « en cas de tabagisme régulier, quotidien, ce qui est le cas de la majorité des fumeurs dépendants, toutes ces perturbations entraînent une diminution significative du VO2 max avec une altération constante et importante des performances sportives, en particulier d’endurance ». A la moindre question, n’hésitez pas à en parler à votre médecin.