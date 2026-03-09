Quels organes ne servent à rien, ou presque ?

On entend souvent parler « d’organes inutiles ». En réalité, la plupart ont au moins une fonction mineure ou résiduelle. Les connaissances actuelles en anatomie montrent que peu d’éléments du corps humain sont totalement inutiles. Certains sont toutefois non essentiels à la survie.

L’appendice. Longtemps considéré comme totalement inutile, on sait aujourd’hui qu’il pourrait jouer un rôle mineur dans l’immunité intestinale et servir de réservoir de bonnes bactéries. Son ablation n’entraîne pour autant pas de conséquence à long terme.

Les dents de sagesse. Vestiges de notre évolution, ces dents situées au fond de la bouche étaient utiles à une époque où la mâchoire était plus large. Comme elles sont aujourd’hui responsables de douleurs ou d’infections, leur extraction est souvent recommandée.

Le coccyx. Vestige d’une queue présente chez nos ancêtres, cet os sert encore de point d’attache à certains muscles et ligaments du bassin. Il est donc non indispensable, mais pas totalement inutile.

Les muscles horripilateurs. Responsables du redressement des poils sous l’effet du froid ou de la peur, qualifié de « chair de poule », ces muscles ont une fonction devenue marginale chez l’être humain. En revanche, ils sont parfaitement utiles chez les animaux pour conserver la chaleur ou paraître plus imposants.

Les amygdales. Ces organes situés au fond de la gorge participent au système immunitaire dans l’enfance. Cela étant, elles peuvent être retirées en cas d’infections répétées sans effet majeur sur l’immunité globale.

La vésicule biliaire. Elle stocke la bile produite par le foie mais son retrait, indiqué en cas de calculs notamment, est compatible avec une vie normale, même si la digestion des graisses peut en être légèrement modifiée.