Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 387 articles

Quels organes ne servent à rien, ou presque ?

09 mars 2026

On entend souvent parler « d’organes inutiles ». En réalité, la plupart ont au moins une fonction mineure ou résiduelle. Les connaissances actuelles en anatomie montrent que peu d’éléments du corps humain sont totalement inutiles. Certains sont toutefois non essentiels à la survie.

L’appendice. Longtemps considéré comme totalement inutile, on sait aujourd’hui qu’il pourrait jouer un rôle mineur dans l’immunité intestinale et servir de réservoir de bonnes bactéries. Son ablation n’entraîne pour autant pas de conséquence à long terme.

Les dents de sagesse. Vestiges de notre évolution, ces dents situées au fond de la bouche étaient utiles à une époque où la mâchoire était plus large. Comme elles sont aujourd’hui responsables de douleurs ou d’infections, leur extraction est souvent recommandée.

Le coccyx. Vestige d’une queue présente chez nos ancêtres, cet os sert encore de point d’attache à certains muscles et ligaments du bassin. Il est donc non indispensable, mais pas totalement inutile.

Les muscles horripilateurs. Responsables du redressement des poils sous l’effet du froid ou de la peur, qualifié de « chair de poule », ces muscles ont une fonction devenue marginale chez l’être humain. En revanche, ils sont parfaitement utiles chez les animaux pour conserver la chaleur ou paraître plus imposants.

Les amygdales. Ces organes situés au fond de la gorge participent au système immunitaire dans l’enfance. Cela étant, elles peuvent être retirées en cas d’infections répétées sans effet majeur sur l’immunité globale.

La vésicule biliaire. Elle stocke la bile produite par le foie mais son retrait, indiqué en cas de calculs notamment, est compatible avec une vie normale, même si la digestion des graisses peut en être légèrement modifiée.

  • Source : Mayo Clinic - American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons - American College of Surgeons

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

« Avaler de travers » : 4 choses à savoir sur la fausse route
Lire la suite
De nombreux Français négligent leur audition, pourquoi est-ce inquiétant ?
Lire la suite
Comment utiliser un spray nasal ?
Lire la suite
Sur TikTok, la folle rumeur de l’anti-acné qui affine le nez : ce qu’en disent les médecins
Lire la suite
Quels organes ne servent à rien, ou presque ?
Lire la suite
Cures thermales : toujours remboursées… et toujours utiles
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Après un accouchement, pourquoi est-il important de faire appel à une sage-femme ?

SUIVANTE

Fécondation in vitro : quand la culture embryonnaire échoue…

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils