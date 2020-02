Faut-il se laver tous les jours ?

Une enquête Ifop révèle qu’un quart des Français ne se lave pas « complètement » tous les jours. Et que la norme en matière de shampooing est plutôt une fois tous les deux jours voire 2 fois par semaine. Hormis le dégoût que ces chiffres pourraient inspirer, est-il bon de laisser le corps au repos en matière d’hygiène ?

Dans les pays anglo-saxons, les Français traînent derrière eux une piètre image en matière d’hygiène. Et ce n’est pas ce travail conduit par l’institut Ifop pour le compte de la société Diogène France qui va leur donner tort. En effet, seuls 3 Français sur 4 procèdent à une toilette complète tous les jours. Les femmes étant plus portées sur leur hygiène que les hommes. Par ailleurs, 6 sur 10 prendraient une douche quotidiennement. Quant au lavage de cheveux, 8 femmes sur 10 le font tous les jours contre 30% des hommes.

Mais derrière ces statistiques, se cache une vraie question : pour notre organisme, pour notre peau, est-il bon de se laver tous les jours ?

Une douche par jour, pas si sûre…

Comme le rappelait récemment John Oxford, professeur de virologie à la Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry (Londres), « une douche quotidienne perturberait la flore naturelle ainsi que les huiles essentielles de la peau qui la protègent des agressions extérieures. » Sans oublier que la multiplication des gels douche aux senteurs et aux textures originales, même s’ils sont très attractifs, sont à l’origine de nombreuses irritations, voire de véritables allergies.

Une précision cependant, même si vous ne prenez pas de douche tous les jours, une toilette quotidienne des aisselles et des parties intimes est primordiale et assurera une hygiène parfaite sans déséquilibrer la flore locale.

Et pour les cheveux ?

Même chose. Le cuir chevelu peut se sentir agressé par des shampooings trop répétés et augmenter sa production de sébum pour se protéger. Et qui dit trop de sébum, dit risque d’apparition du champignon Malassezia, à l’origine des pellicules. Pour de nombreux dermatologues, l’idéal est donc de se laver les cheveux deux fois par semaine, en alternant un shampoing « traitant » (cheveux gras, cheveux secs, pellicules, anti-chute) et un shampoing doux.

Se laver les mains, indispensable

Dernières statistiques, alarmantes cette fois-ci, à peine 2 hommes sur 3 (68%) se lavent les mains systématiquement après être allés aux toilettes (contre 75% des femmes). Et seuls 25% des Français se lavent les mains après s’être mouché. Ce qui montre clairement une ignorance des règles sanitaires de base pour contrer les différents virus.

Nous ne le répéterons jamais assez : le lavage des mains doit être systématique après être allé aux toilettes, après s’être mouché, avoir éternué ou toussé, avoir touché un animal, changé la couche d’un bébé, fréquenté des lieux publics (transports, centres commerciaux…).