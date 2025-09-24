Generic selectors
Faut-il vraiment utiliser une crème de jour avec un filtre UV ? (Vidéo)

24 septembre 2025

De plus en plus de crèmes de jour contiennent désormais une protection solaire ; un filtre contre les mauvais rayons du soleil (UV). Toutefois est-ce vraiment utile au quotidien ? Ces filtres ne risquent-ils pas à la longue de nuire à la santé de la peau ? Nous avons posé ces questions à la Dre Laurence Coiffard, enseignante-chercheuse en cosmétologie à la faculté de pharmacie de Nantes (Loire-Atlantique).

Faut-il vraiment utiliser une crème de jour avec un filtre UV ?

