Fertilité : ce que vous devriez savoir sur les ovocytes (Vidéo)

L’ovocyte est la cellule reproductrice féminine. Une femme naît avec près de 400 000 ovocytes, stockés dans les ovaires. Plus aucun ovocyte n’est produit ensuite et leur nombre diminue avec l’âge. A chaque cycle, un ovocyte arrive à maturité et pourra être fécondé par un spermatozoïde. Les précisions, pour Info-Fertilité, du Dr. Gwénola Keromnès, cheffe de service du centre de fertilité du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon (Paris).

Comité français d’information sur la fertilité, Info-Fertilité a été fondé par la Société de médecine de la reproduction (SMR), composée de professionnels, et l’association de patients BAMP qui accompagne les personnes confrontées à l’infertilité.