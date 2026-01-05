Generic selectors
Grève des médecins libéraux : comment faire si vous devez consulter ?

05 janvier 2026

Une grève nationale des médecins libéraux est annoncée du 5 au 15 janvier 2026. Ce mouvement, à l'appel de plusieurs organisations syndicales, pourrait perturber l'accès aux soins dans toute la France. Voici quelques conseils pratiques pour faire face à cette situation.

Un appel à la grève des médecins libéraux pourrait générer des difficultés si vous devez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant ou bien un médecin spécialiste libéral. Dans ce contexte, comment vous organiser ?

Pour les consultations chez votre médecin traitant

Avant de vous déplacer, prenez la précaution de contacter le cabinet médical pour vérifier si votre médecin assure ses consultations pendant cette période. Certains médecins, même grévistes, maintiennent un service minimum pour leurs patients réguliers.

Si votre médecin n’est pas disponible et que votre état de santé nécessite une consultation urgente, le réflexe à avoir est d’appeler le 15 (Samu). Un médecin régulateur vous fournira un avis médical et pourra vous orienter vers un autre praticien disponible si nécessaire.

Renouvellement d’ordonnances : anticipez !

Pour les patients sous traitement chronique dont l’ordonnance arrive à échéance entre le 5 et le 15 janvier, la vigilance est de mise. Si vous ne parvenez pas à voir votre médecin, rapprochez-vous de votre pharmacien qui pourra vous conseiller et, dans certains cas, délivrer exceptionnellement votre traitement habituel pour une courte durée.

Les urgences restent ouvertes

Les services d’urgence continueront à fonctionner pour accueillir les patients présentant une urgence médicale. Cependant, ces services pourraient être davantage sollicités et les temps d’attente allongés.

En cas de nécessité, il est de nouveau fortement recommandé d’appeler le 15 avant de vous déplacer. Les médecins régulateurs vous conseilleront sur la conduite à tenir.

  • Source : https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

