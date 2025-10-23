Fertilité : comment savoir quand vous ovulez ? (Vidéo)

Lors de chaque cycle, une grossesse peut survenir jusqu’à 5 jours avant l’ovulation et un jour après ; ce que les experts appellent la fenêtre de fertilité. Méthode symptothermique, applications de suivi des règles, test d’ovulation… plusieurs outils permettent de repérer le moment précis de l’ovulation. Toutefois, tous ne se valent pas. Le décryptage, pour Info-Fertilité, du Dr Pascale Mirakian, gynécologue, spécialiste de la médecine de reproduction, à Lyon (Rhône).

Comité français d’information sur la fertilité, Info-Fertilité a été fondé par la Société de médecine de la reproduction (SMR), composée de professionnels, et de l’association de patients BAMP qui accompagne les personnes confrontées à l’infertilité.