Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 950 articles

Fertilité : comment savoir quand vous ovulez ? (Vidéo)

23 octobre 2025

Lors de chaque cycle, une grossesse peut survenir jusqu’à 5 jours avant l’ovulation et un jour après ; ce que les experts appellent la fenêtre de fertilité. Méthode symptothermique, applications de suivi des règles, test d’ovulation… plusieurs outils permettent de repérer le moment précis de l’ovulation. Toutefois, tous ne se valent pas. Le décryptage, pour Info-Fertilité, du Dr Pascale Mirakian, gynécologue, spécialiste de la médecine de reproduction, à Lyon (Rhône).

Comité français d’information sur la fertilité, Info-Fertilité a été fondé par la Société de médecine de la reproduction (SMR), composée de professionnels, et de l’association de patients BAMP qui accompagne les personnes confrontées à l’infertilité.

Fertilité : comment savoir quand vous ovulez ? (Vidéo)
Lire la suite
Le bouillon, un concentré de santé qui revient en force
Lire la suite
Injections illégales de Botox : l’ANSM met de nouveau en garde
Lire la suite
Couple : comment la différence d’âge peut-elle impacter la sexualité ?
Lire la suite
Infections urinaires : 1 cas sur 5 lié à la consommation de viande contaminée
Lire la suite
Thromboembolie veineuse : des diagnostics trop tardifs
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fertilité : comment savoir quand vous ovulez ?

SUIVANTE

Comment soigner une cystite ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils