Fêtes de fin d’année : 4 raisons qui mettent le cœur à rude épreuve

Les cardiologues constatent une hausse significative des problèmes cardiovasculaires pendant les fêtes de fin d'année. Des problèmes favorisés par quatre éléments. Lesquels ?

1. Le stress

Entre la planification et la préparation des repas, l’accueil des invités et les tensions familiales, le stress atteint souvent son paroxysme pendant les fêtes. Cette pression émotionnelle peut avoir des répercussions directes sur la santé cardiaque, augmentant la pression artérielle et le rythme cardiaque.

La solution : Si vous savez que vous risquez d’être stressé, anticipez au maximum votre organisation, prenez le temps de respirer profondément et n’hésitez pas à consulter si le stress devient trop important. Un sommeil suffisant et une activité physique régulière sont également essentiels.

2. Le surmenage

La course aux cadeaux ou la décoration de la maison peuvent représenter des efforts physiques inhabituels, particulièrement risqués par temps froid.

La solution : déléguez certaines tâches et apprenez à dire “non”. Votre santé est plus importante qu’un réveillon parfait.

3. Les excès alimentaires

Les repas de fête, souvent riches en sel, graisses saturées et sucres, peuvent déséquilibrer la tension, la glycémie et le cholestérol. La digestion de portions excessives sollicite également fortement le système cardiovasculaire.

La solution : essayez le plus possible de manger lentement et raisonnablement. N’hésitez pas à proposer des alternatives plus saines lors des repas de fête.

4. Les excès d’alcool

La surconsommation d’alcool peut provoquer un « syndrome du cœur en vacances ». Décrit pour la première en 1978 par un cardiologue américain, ce syndrome décrit la survenue d’arythmies cardiaques temporaires chez des patients ne souffrant d’aucune maladie cardiovasculaire. Et ce après des virées en weekend ou lors des vacances de fin d’année.

Les symptômes typiques comprennent une sensation soudaine de battements, de palpitations ou de course dans la poitrine, un manque d’énergie ou une sensation de fatigue excessive, des vertiges, une gêne thoracique…

La solution : limitez votre consommation d’alcool, alternez avec de l’eau et ne buvez qu’en mangeant.