Fêtes de fin d’année : d’où vient cette déprime ?

La période des fêtes de fin d’année est synonyme de célébrations, de joie, de réunions familiales heureuses. Et pourtant, cette image d’Epinal est loin de ce que ressentent de nombreuses personnes à l’approche de Noël. Au contraire, c’est une forme de déprime qui peut les gagner. Pour quelles raisons ?

Contrairement au bonheur que chacun devrait ressentir à l’approche des fêtes, nombreux sont ceux qui angoissent ou se sentent tristes. Selon une enquête de l’American Psychological Association, 38 % des personnes interrogées affirment que leur stress augmente pendant cette période. Et selon la National Alliance on Mental Illness, 64 % des personnes souffrant de maladie mentale voient leur état empirer durant cette saison. Qu’est-ce qui déclenche cette réaction qui semble contradictoire avec les chants de Noël, les illuminations et la joie des retrouvailles en famille ?

« Joyeux Noël ». Si ce souhait est généralement bienveillant, il induit une sorte d’obligation au bonheur. Or si vous ne vous sentez pas « joyeux », vous pouvez être mal à l’aise, et même triste de ne pas répondre à cet impératif de la saison. Ne craignez pas d’admettre que vous êtes triste ou pas en forme si c’est le cas. Ne vous forcez pas à être ou avoir l’air « joyeux ». Et n’oubliez pas : vous êtes loin d’être le seul dans ce cas.

Les cadeaux. Être joyeux n’est pas le seul attendu de cette période de fêtes. L’autre étant de s’échanger des cadeaux. Or entre le budget et la difficulté de faire le bon choix pour chacun, cette tradition devient vite une corvée. Donc si vraiment cela vous angoisse, envisagez de réduire les frais : proposez à votre famille de n’offrir qu’un cadeau à une personne tirée au sort par exemple. Vous pouvez aussi aller jusqu’à annoncer que vous ne souhaitez ni faire ni recevoir de cadeaux cette année.

Le manque de lumière. Les fêtes intervenant en plein hiver, le manque de luminosité joue aussi sur le moral. Pensez à allumer des bougies, à décorer votre intérieur avec des guirlandes lumineuses et sortez vous promener chaque jour. Demandez à votre médecin de vous supplémenter en vitamine D, ce qui compensera l’absence de soleil.

La solitude. Noël et le réveillon du Nouvel An sont synonymes de fête et donc d’événements sociaux. Si vous vous sentez seul, cette période peut accentuer cette sensation déjà difficile à vivre. Si possible, restez en contact, même à distance, avec vos proches. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à vous rapprocher d’association de lutte contre la solitude comme l’Association Astrées ou l’Association française des Solos.

Le deuil. Une autre raison de se sentir mal en période de fête est le deuil. Si vous avez perdu quelqu’un de cher, en particulier dans le cadre familial, ces périodes de réunions de proches pourront raviver la douleur. N’hésitez pas à l’évoquer avec vos proches afin de ne pas rester seul avec cette souffrance.

Et quelle que soit la raison de votre mal-être en cette saison, n’hésitez pas à consulter votre médecin ou un psychologue pour en parler.