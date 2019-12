Fêtes, éliminer les toxines par la marche

Les débuts d’année sont généralement propices aux bonnes résolutions. Et si vous les anticipiez ? Et si vous profitiez des vacances pour vous remettre au sport, pendant les fêtes ? Il peut s’agir tout simplement de s’aérer et de pratiquer une marche active par exemple, le matin et/ou le lendemain du réveillon.

Plus que de sport, il s’agit surtout de pratiquer une activité physique, aux multiples vertus : entretenir votre système cardiovasculaire, diminuer l’anxiété, favoriser le sommeil et encore facilite l’élimination des toxines… Un bon point en période de repas à rallonge.

La marche active représente une discipline idéale pour celles et ceux qui souhaitent reprendre tranquillement une activité physique, d’autant plus en plein air. En douceur, sans les désagréments inhérents à la course à pied qui occasionne des microtraumatismes au niveau les articulations à chaque foulée. Si vous souffrez d’arthrose au niveau par exemple des hanches ou des genoux, la marche est donc préférable à la course…

Gants, bonnet

Les vacances représentent la période idéale pour s’y remettre. Durant les fêtes, quelques sorties de 30 à 45 minutes vous permettront de vous aérer tout en éliminant les toxines. Si les températures son basses, dotez-vous de gants et d’un bonnet, histoire que votre organisme exerce moins d’effort pour vous réchauffer. Et le cas échant, passez bien par la case médecin pour vous assurer que votre cœur comme vos vaisseaux fonctionnent à merveille.