C’est désormais officiel. Selon Santé Publique France, l’épidémie de grippe qui touche la France depuis novembre 2016 est terminée. Si l’heure du bilan n’est pas encore venue, quelques tendances se dégagent déjà.

Selon Santé Publique France, la semaine dernière, concernant la grippe, toutes les régions de France (hormis les Hauts-de-France) « sont sorties de la phase post-épidémique ».

La semaine passée, 52 consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants ont été répertoriées. Ce qui porte à 2 millions le nombre de consultations durant l’épidémie. Laquelle aura duré 8 semaines entre le 12 décembre 2016 et le 05 février 2017. Elle a débuté en Bretagne et s’est ensuite propagée en trois semaines à l’ensemble des régions de métropole. Notons que la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence- Alpes-Côte d’Azur semblent avoir été les plus touchées.

Un vaccin peu efficace ?

Depuis le début de la surveillance, la quasi-totalité (98%) des virus grippaux étaient de type A(H3N2). En 8 semaines d’épidémie, 1 387 cas graves de grippe ont été signalés. Notons que la plupart (67%) avaient plus de 65 ans et la moitié n’était pas vaccinée.

Pour ce qui est de la couverture vaccinale justement, elle est estimée à 46% contre 47% pour la saison 2015-2016. Côté efficacité vaccinale « les résultats préliminaires de l’étude européenne I-Move montrent qu’elle est modérée contre le virus A(H3N2) en population générale et faible pour les populations à risque. Elle est en effet estimée à 23% chez les personnes de 65 ans et plus », lance Santé Publique France.

Enfin, s’il est trop tôt pour incriminer la grippe, une hausse de la mortalité toutes causes confondues (+ 21 000 décès) a été observée depuis la mi-décembre 2016. Une chose est certaine, elle concerne quasi-exclusivement les personnes âgées de 65 ans ou plus.