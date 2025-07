« Sun tattoo » : des tatouages de coups de soleil à la fois tendance et dangereux

Une mode fait une nouvelle fois fureur sur les réseaux sociaux : les « Sun tattoo » ou « tatouages de coups de soleil ». Cette pratique consiste à créer des motifs temporaires sur la peau en appliquant de la crème solaire, puis à s'exposer au soleil jusqu'à obtenir un bronzage contrasté. Une attitude qui, bien entendu, présente des dangers considérables.

Le principe est simple : on utilise de la crème solaire comme un pochoir pour protéger certaines zones de la peau tout en laissant d’autres parties exposées aux rayons UV. Après quelques heures au soleil, la peau non protégée rougit – c’est le coup de soleil – créant un contraste avec les zones protégées qui, elles, restent claires. Le résultat ? Des motifs temporaires qui peuvent durer plusieurs semaines.

« Chaque exposition au soleil sans protection endommage l’ADN de vos cellules cutanées », rappelle le Dr Michael Ioffreda, dermatologue au Penn State Hershey Medical Center aux Etats Unis. « Votre peau a une mémoire : les dégâts s’accumulent au fil du temps. À terme, les mécanismes de réparation de votre corps ne peuvent plus suivre et des cancers de la peau peuvent apparaître. »

Ces dommages ne se manifestent pas immédiatement. Et c’est bien là le problème. Le cancer de la peau peut se développer des décennies plus tard. Certains ne prennent donc pas la pleine mesure du danger. Rappelons par ailleurs que d’autres effets indésirables apparaissent plus rapidement : rides, taches…

Enfin, plus on a eu de coups de soleil durant l’enfance et l’adolescence, plus on est susceptible de développer un mélanome. La position des dermatologues est claire : il n’existe pas de seuil d’exposition au soleil sans danger.

La mode des tatouages de coups de soleil peut séduire par son côté créatif et gratuit, mais le prix à payer en termes de santé cutanée est en outre bien trop élevé.

Comment se protéger efficacement

Seule l’application d’un produit solaire (SPF 30 à 50) garantira une protection optimale :

faites-le 15 à 30 minutes avant l’exposition, en quantité suffisante ;

n’oubliez pas les oreilles, la nuque, le nez, les mains et les pieds ;

pensez à en mettre même en cas de faible couverture nuageuse car elle ne fait pas nécessairement barrage aux UV.

utilisez des produits récents, en pensant à bien les reboucher après usage et les placer à l’ombre ;

veillez à en remettre toutes les 2 heures, même avec une formule waterproof et systématiquement après une baignade ou dans le cas d’une transpiration très importante ;

continuez à se protéger même si la peau est bronzée car le bronzage n’a pas d’effet protecteur.