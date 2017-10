Il est impressionnant, ce léger creux au-dessus de la tête de votre bébé. Rassurez-vous, dans quelques mois, il aura disparu. En attendant, vous pouvez laver et caresser la tête de votre tout-petit sans craindre de lui faire mal.

Certaines parties du crâne de votre nourrisson, à l’arrière de son front et au-dessus de sa nuque, semblent molles sous vos doigts ? Rien de plus normal. Ces deux fontanelles correspondent à des zones où les os de son crâne ne sont pas encore soudés. Et c’est une très bonne chose. Cette malléabilité a un double intérêt. Elle a permis à la tête de votre bébé de se déformer suffisamment au moment où elle s’engageait dans votre bassin, rendant ainsi l’accouchement possible. Et durant les prochains mois, elle permettra à sa structure crânienne d’accompagner la croissance de son cerveau.

Elles sont provisoires

Comme beaucoup de jeunes parents, vous n’êtes pas très à l’aise à l’idée de toucher ces fontanelles au moment du shampooing ? Un peu de patience. La plus petite, située à l’arrière de sa tête, se ferme vers 2-3 semaines. La plus grande, située sur le dessus de sa tête, disparaît à son tour vers l’âge de 12-18 mois. D’ici là, vous pouvez passer sur ces zones au moment du bain, voire même les frotter très doucement pour enlever d’éventuelles croûtes de lait.

A noter : la peau qui recouvre la fontanelle située sur le dessus de la tête de bébé doit être tendue. Si elle est affaissée, c’est probablement le signe d’une déshydratation ; si elle est bombée, votre enfant est peut être fiévreux.